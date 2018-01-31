Обращения к СКР и МВД в связи с событиями вокруг "Мемориала" на Кавказе пока остаются без ответа - Федотов

Москва. 31 января. ИНТЕРФАКС - Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов пока не получил от СКР и МВД ответа на свои обращения в связи с арестом руководителя "Мемориала" в Чечне Оюба Титиева, а также другими инцидентами с правозащитной организацией на Кавказе, но заверил, что не оставляет правоохранительные органы в покое.

О задержании правозащитника сообщили 9 января в пресс-службе правозащитного центра "Мемориал". Позднее в пресс-службе ГУ МВД по республике заявили, что в машине О.Титиева был обнаружен пакет предположительно с наркотическим веществом, а гражданин был направлен на медицинское освидетельствование. Глава СПЧ Михаил Федотов обратился к председателю Следственного комитета России с просьбой провести доследственную проверку задержания О.Титиева. Однако СК не нашел оснований для ее проведения, мотивируя это тем, что подобный надзор осуществляет прокурор.

"Через несколько дней... мы повторили наше обращение в Следственный комитет с просьбой провести доследственную проверку. Ответа пока нет", - сказал глава СПЧ Михаил Федотов на пресс-конференции в среду в центральном офисе "Интерфакса".

По его словам, вслед за этим совет обратился в СКР с просьбой "рассмотреть вопрос о том, чтобы доследственная проверка по заявлению Титиева о том, что наркотики были подброшены, была проведена не в следственном управлении по ЧР, а в ГСУ СКР. Ответа пока тоже нет", - отметил М.Федотов.

"Как вы знаете, был подожжен офис "Мемориала" в Назрани, а спустя несколько дней в Дагестане была предпринята попытка поджечь автомобиль, которым пользовались адвокаты. Эта тема приобрела межрегиональный характер, поэтому мы обратились к МВД с просьбой рассмотреть вопрос, чтобы расследование дела Титиева было изъято из следствия органов внутренних дел Чеченской Республики и передано в следственный департамент МВД РФ", - сказал М.Федотов.

"Еще 11 января СПЧ обратился в МВД, аналогичное обращение 19 января сделал адвокат Титиева. К сожалению, пока это все, что я могу рассказать, поскольку ответов мы пока не получили", - сказал М.Федотов.

Вместе с тем он заверил, что СПЧ "продолжает следить за эти делом и регулярно бомбардирует следственные органы обращениями".

Кроме событий вокруг "Мемориала" СПЧ следит и намерен самостоятельно разобраться в деле осужденного столичного врача-гематолога Елены Мисюриной и подготовить экспертное заключение, сообщил М.Федотов.

"Мы проведем собственное расследование, изучим дело и представим собственное экспертное заключение", - сказал он.

М.Федотов отметил, что в СПЧ поступило обращение коллег-врачей Е.Мисюриной, под которым стоит 681 подпись.

Суд в Москве на минувшей неделе признал врача-гематолога Е.Мисюрину виновной "в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента" в 2013 году, и приговорил ее к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Такой приговор вызвал широкий общественный резонанс.

В свою очередь член СПЧ Кирилл Кабанов обратил внимание на значительное увеличение числа несовершеннолетних, участвующих в несогласованных акциях.

"Одна из проблем - это значительное увеличение в процентном отношении количества несовершеннолетних. На воскресной акции их к 15:30 было процентов шестьдесят", - сказал он.

Он также отметил, что прошедшая акция стала, "пожалуй, самой спокойной" как со стороны участников мероприятия, так и со стороны правоохранительных органов.

"Вообще мы выявили закономерность, что если сотрудники правоохранительных органов не реагируют на провокации, то все акции затихают", - сказал К.Кабанов.

Он пояснил, что СПЧ активно взаимодействует с органами правопорядка, особенно с Росгвардией, которая, по его словам, активно идет на сотрудничество.

Со своей стороны член СПЧ Илья Шаблинский прокомментировал отзыв прокатного удостоверения фильма "Смерть Сталина", назвав это фактом откровенной цензуры.

"У нас есть основания сказать несколько слов о фильме "Смерть Сталина", который сам по себе, наверное, такого внимания не заслуживает, но я полагаю, и многие коллеги полагают (отзыв прокатного удостоверения. - ИФ) фактом цензуры. Мы имеем дело с фактом цензуры, неприкрытой, откровенной", - сказал И.Шаблинский.

Он отметил, что действия по отзыву прокатного удостоверения противоречат 29 статье Конституции РФ. "На наших глазах некое должностное лицо, посмотрев фильм, через некоторое время поменяло свою оценку и сочло, что фильм не должен быть показан широкому зрителю. Это точно запрет на распространение материалов исключительно из неких политических предпочтений лица", - добавил член СПЧ.

И.Шаблинский высказал мнение, что любой политический деятель может быть объектом иронии, в связи с чем сюжет фильма обсуждать не имеет смысла. "Речь идет о том, что некое лицо, группа чиновников или крупный чиновник считает совершенно обычным делом нарушать эту, казалось, забытую статью Конституции", - сказал правозащитник.

Он добавил, что мнения о фильме могут быть разные, однако признаков экстремизма в нем нет, это "исключительно политическая вкусовщина".

В этой связи М.Федотов назвал потасовку журналистов, членов СПЧ Николая Сванидзе и Максима Шевченко в радиоэфире при обсуждении фигуры Иосифа Сталина подрывающей культуру цивилизованной дискуссии, однако выразил надежду, что драчунов удастся примирить.

"Я очень надеюсь, что мне удастся их помирить и убедить их в том, что они должны принести извинения не только друг другу, но и аудитории. Потому что подобными действиями мы разрушаем культуру нашего общества, культуры дискуссии, ведь раз это можно делать в эфире, значит это можно делать и на улице", - сказал М.Федотов.

"Нельзя этого делать ни в эфире, ни на улице", - подчеркнул глава СПЧ.

Он напомнил, что "еще вчера поздно вечером от имени совета принес извинения радиослушателям за этот инцидент, при этом я хочу подчеркнуть, что ни Николай Карлович, ни Максим Леонардович не были участниками передачи в качестве членов СПЧ".

"Да, это суровый мужской разговор между двумя известными журналистами, публицистами. Может он быть? Может. Я даже допускаю, что они могут быть членами профсоюза", - пошутил М.Федотов.

Накануне, как сообщалось, спор между членами СПЧ, журналистами Николаем Сванидзе и Максимом Шевченко перерос в драку в прямом эфире радио "Комсомольская правда". Оппоненты обсуждали вопрос "Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить".

Еще об одной проблеме в области прав человека сообщил в ходе пресс-конференции И.Шаблинский. По его словам, руководство русской общины в Латвии обратилось в СПЧ с просьбой помочь в ситуации с переводом всех общеобразовательный заведений на латышский язык.

"В совет обратился Александр Гапоненко, один из руководителей русской общины в Латвии, и познакомил нас с проблемами русских школ, которые им приходится испытывать в последние годы. Мы уж точно не можем вмешиваться в законодательный процесс Латвии, но мы можем попытаться использовать все доступные нам международные механизмы для того, чтобы диалог по этому вопросу был возобновлен", - сказал он.

Кабинет министров Латвии ранее принял поправки в закон, согласно которым все общеобразовательные учреждения страны до 1 сентября 2019 года постепенно перейдут на обучение на латышском языке.

Вместе с тем в СПЧ напомнили, что "все стороны заинтересованы, чтобы учащиеся русских школ говорили на латышском языке, но многие международные документы гарантируют человеку право на обучение на его родном языке".

"Мы надеемся на возобновление диалога в обсуждении с властями Латвии и представителями русских школ и хотели бы ему содействовать с использованием всех цивилизованных форм и международных механизмов", - сказал И.Шаблинский.

Он также не оставил без внимания ход президентской предвыборной кампании в РФ. По его мнению, государственные телеканалы неравномерно освещают деятельность кандидатов в президенты РФ, уделяя слишком много внимания действующему главе государства Владимиру Путину.

"С моей точки зрения, все-таки одному из кандидатов, имеющему наибольший рейтинг, СМИ, государственные телеканалы уделяют больше времени. В силу того, что исполняет президентские полномочия", - сказал член И.Шаблинский.

Он отметил при этом, что "по закону государственные СМИ должны обеспечить всем кандидатам равные условия, и не вправе в рамках новостных блоков оказывать кому-то какие-то предпочтения".

"То есть, в данном случае Владимир Путин тоже кандидат, значит, ему предпочтения тоже нельзя оказывать", - полагает член СПЧ.

По его словам, он знает "о жалобах со стороны многих других кандидатов о том, что главному кандидату уделяется примерно 20% эфирного времени, а на остальных хватает по минуте, между делом".

"Мы - Совет при президенте, понятно. Вправе ли мы говорить о том, что закон может нарушаться в пользу президента? Я думаю, вправе и должны. Но общего мнения нет, мы спорили", - сказал И.Шаблинский.

"Для того чтобы проверить правильность моей точки зрения или неправильность, включите телевизор во время новостного блока, посмотрите, сами решите", - добавил он.

Между тем М.Федотов считает, что нормы избирательного законодательства, касающиеся освещения деятельности действующего президента, вновь баллотирующегося на пост главы государства, требуют корректировки или пояснения.

"У нас есть закон не только о выборах президента, об основных гарантиях избирательных прав. Там ясно написано, как должна освещаться избирательная кампания. Хотя, безусловно, эти нормы нуждаются либо в корректировке, либо в пояснении", - сказал М.Федотов.

Он отметил, в частности, что встреча Владимира Путина как кандидата в президенты РФ со своими доверенными лицами на телевидении должна была освещаться не как основное событие дня, а в отдельном блоке наряду с новостями о деятельности других кандидатов. В противном случае нарушается закон, подчеркнул глава СПЧ.

При этом, по словам М.Федотова, то, что встрече В.Путина с доверенными лицами уделялось больше внимание, чем действиям других кандидатов, "совершенно естественно". "Но не потому, что он президент, а потому что он проводил встречу с доверенными лицами. Когда другой кандидат будет проводить такую встречу, больше внимания должны уделить ему, тогда не будет перекоса в информационном освещении", - добавил М.Федотов.

Также, по его мнению, с учетом развития социальных сетей нуждается в корректировке действующее законодательство, включая закон об основных гарантиях избирательных прав граждан.

"Мы говорим только о некоторых коррективах в действующее законодательство и прежде всего в закон об основных гарантиях избирательных прав, потому что там до сих пор остается то определение предвыборной агитации, которое было признано Конституционным судом не соответствующим Конституции, но до сих пор сохранилось. Нормы, касающиеся предвыборной агитации и информационного освещения избирательной кампании, также нуждаются в корректировке особенно с учетом развития социальных сетей", - сказал М.Федотов.

Он пояснил, что при принятии закона соцсетей еще не было, и все информационное освещение было "заточено на печатные СМИ, на телевидение и радио, а сейчас каждый сам себе медиа и это нельзя не учитывать".

При этом он подчеркнул, что выступает против внесения изменений в Конституцию.

"СПЧ относится очень трепетно к Конституции и, если кто-то из совета говорит, что давайте внесем поправку в Конституцию, я говорю, пожалуйста, давайте не трогать. Давайте сначала научимся жить по Конституции, а потом уже будем говорить, чтобы ее менять", - отметил он.

Говоря о своей реакции на попадание в подготовленный Минфином США так называемый кремлевский список, М.Федотов заметил, что отнесся к этому с юмором, но считает не смешным то, что перечисленные в нем люди попали в категорию "подозреваемых".

"Я к этому отношусь с одной стороны - просто с юмором, но с другой стороны - это на самом деле не смешно", - сказал М.Федотов.

В этой связи он порекомендовал прочитать мнение по этому вопросу председателя постоянной комиссии СПЧ по правам человека за рубежом Андрея Юрова, которое размещено на сайте совета.

"Он очень резко высказался по поводу этого списка по концептуальной позиции. Он написал, что по сути этот список - это список не обвиняемых, но подозреваемых", - отметил глава СПЧ.

В этой связи М.Федотов заявил, что "мы все теперь с точки зрения американского Минфина оставлены под подозрением". "А быть оставленным под подозрением - это, извините меня, уже умаление человеческого достоинства", - подчеркнул он.

При этом глава СПЧ отметил, что был удивлен тем, что оказался в этом списке и тем, какая логика была положена в основу составления "кремлевского списка".

"Уже никак не думал, что это логика телефонной книжки. Для того чтобы составить такой список, в частности, применительно к администрации президента, они говорили, что работали над этим списком полгода. Слушайте, я попрошу свою секретаршу, она этот список сделает за 10 минут", - отметил М.Федотов.

Как сообщалось, министерство финансов США включило в так называемый кремлевский доклад 210 человек, в том числе более 100 высших российских чиновников, включая глав правительства и администрации президента Дмитрия Медведева и Антона Вайно, политиков, руководителей силовых структур. Есть там и М.Федотов.