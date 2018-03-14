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Пресс-центр

Явлинский предлагает делить бюджетные деньги поровну между центром, регионами и муниципалитетами

Кандидат на пост президента РФ видит в экономическом выравнивании жизни в российских регионах - драйвер развития всей экономики страны

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС-ВЫБОРЫ - Кандидат в президенты России от партии "Яблоко" Григорий Явлинский предлагает поровну делить бюджетные средства между муниципальным, региональным и федеральным уровнями.

"Важно понимать, что экономическое выравнивание жизни в российских регионах - драйвер развития всей экономики. Это принципиальное направление, без решения вопросов по которому ничего в нашей экономике сделать невозможно", - заявил Г.Явлинский на пресс-конференции в центральном офисе агентства "Интерфаксу" в среду.

По словам кандидата в президенты, суть предлагаемой им "Новой бюджетной политики" в том, чтобы поровну распределить бюджетные средства между тремя уровнями: муниципальным, региональным и федеральным.

"Новая политика заключается в том, чтобы распределить бюджет в пропорции 33-33-33. Совмещаться это должно с новой налоговой политикой - с новой налоговой системой", - отметил Г.Явлинский.

Кроме того, кандидат в президенты отметил, что предлагает, "как только появится возможность, внести закон о защищенных статьях бюджета".

"К таким статьям нужно отнести целый ряд обязательств, прежде всего по социальной сфере, направляемых на региональные бюджетные вопросы. Потому что именно там генерируются и исполняются главные бюджетные обязательства", - пояснил политик.

Также Г.Явлинский подчеркнул необходимость создания эффективного контроля за закрытыми статьями бюджета.

"Изменение бюджетной системы с точки зрения распределения бюджета между центром и регионами, с точки построения новой налоговой системы, с точки зрения создания прозрачности бюджета, в том числе создания специальных механизмов за закрытыми статьями - это все и есть новая региональная бюджетная политика", - подчеркнул кандидат в президенты.

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