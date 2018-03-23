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Россия лидирует по темпам снижения смертности от туберкулеза - Минздрав

В обществе до сих пор сохраняется стереотип, что туберкулез - это болезнь заключенных и бомжей, на самом деле из ежегодно заболевающих туберкулезом 70 тысяч россиян 70% - социально благополучные люди, сообщила замминистра Татьяна Яковлева

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Россия является мировым лидером по снижению смертности от туберкулеза, заявила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.

"Темпы снижения смертности от туберкулеза очень велики - около 20%. В мире они составляют где-то от 2 до 6,5%", - сказала Т.Яковлева на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с туберкулезом, в центральном офисе информагентства "Интерфакс" в пятницу.

По ее словам, на сегодня смертность от такого заболевания составляет 6,2 человека на 100 тыс. населения. За последние шесть лет заболеваемость снизилась почти на 30%, а смертность - почти на 48%, сказала Т.Яковлева.

Она отметила, что, несмотря на значительный прогресс в области борьбы с туберкулезом за последние десять лет, основной причиной смертности по инфекционным заболеваниям является именно туберкулез, "унося 4500 жизней в мире каждый день".

"По данным ВОЗ, у нас сегодня ежегодно заболевают 10 миллионов человек в мире, из них один миллион - детей. При этом каждый восьмой с вновь выявленным туберкулезом страдает ВИЧ-инфекцией", - сказала замминистра.

По ее словам, у ВИЧ-инфицированных граждан туберкулез возникает в 20-40 раз чаще.

Т.Яковлева напомнила, что ВОЗ поставила задачу ликвидировать к 2030 году туберкулез. "Я думаю, что в России мы ликвидируем это даже раньше. Туберкулез, я считаю, это должно быть орфанное (редкое. - ИФ) заболевание, и в России туберкулеза не должно быть, и уже такие подвижки у нас есть ", - сказал Т.Яковлева.

Она отметила, что положительные результаты в этой сфере достигнуты за счет профилактической работы: "Это профилактические осмотры, диспансеризация, вакцинация и, что бы ни говорили, реакция манту пока обязательная", - сказала замглавы Минздрава.

По ее словам, в настоящее время в каждом регионе организован обязательный мониторинг ситуации с туберкулезом. "И мы выезжаем в регионы со специалистами, с экспертами, делаем аудит оказания медицинской помощи, и в том числе обязательно смотрим фтизиатрическую службу. На сегодняшний день у нас 105 млн осмотренных профилактически на туберкулез, что составляет 71,3% населения", - сказала Т.Яковлева.

Она отметила, что введение с 2013 года всеобщей диспансеризации повысило заинтересованность населения в своем здоровье.

"Нам все говорили, что не пойдут на вашу диспансеризацию, пойдут одни старики, а (на самом деле) на диспансеризацию, на профилактический осмотр сейчас очень активно идут. Уже почти 75% осмотрено людей", - заявила заместитель министра.

При этом она отметила, что почти три четверти ежегодно заболевающих туберкулезом в РФ россиян - это социально благополучные люди.

"У нас ежегодно заболевают около 70 тысяч человек, и накругло мы посчитали: из них бомжей, заключенных и мигрантов всего 30%, а 70% - это социально благополучные заболевают из этих 70 тысяч", - заявила Т.Яковлева.

Она заметила, что в обществе до сих пор сохраняется стереотип о том, что туберкулез - это болезнь заключенных и социально неблагополучных слоев, в частности людей без определенного места жительства.

"Кажется, что я никогда не заболею, я же кушаю, живу - квартира есть, а болеют (якобы) только заключенные и бомжи. Вот, пожалуйста, вам пропорции", - добавила замминистра.

Со своей стороны начальник управления организации медико-санитарного обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Приклонский сообщил, что за последнее десятилетие количество больных туберкулезом в следственных изоляторах и местах лишения свободы снизилось в 2,5 раза, а смертность - в три раза.

"Обращаю ваше внимание, что за последние 10 лет количество больных туберкулезом, которые содержатся в учреждениях уголовно-исполнительной системы снизилось в 2,5 раза. Если в абсолютных цифрах, то с 48 тыс. 370 человек до 19 тыс.720 - колоссальное снижение. И за этот период смертность от данного заболевания в наших учреждениях сократилась более чем в три раза", - сказал А.Приклонский на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Он уточнил, что за последние три года темпы снижения смертности от туберкулеза составили не менее 36%.

По словам А.Приклонского, основная часть всех зарегистрированных случаев активного туберкулеза выявляется на входном контроле, так как "фактически все следственные изоляторы обеспечены рентген-диагностической техникой".

"Следует отметить, что достаточно большая часть лиц, которые поступают в учреждения (ФСИН. - ИФ) и страдающих туберкулезом, это, в том числе, лица, страдающие ВИЧ-инфекцией, наркоманией, алкоголизмом и лица без определенного места жительства", - сказал представитель ФСИН.

Также наблюдается устойчивое снижение количества больных активным туберкулезом: на 12,7% в прошлом году по сравнению с предыдущим.

Особое внимание во ФСИН уделяется показателям заболеваемости туберкулезом в исправительных учреждениях, которые благодаря этому больше не являются рассадниками заболевания, как считалось ранее.

"Ранее бытующее мнение - ну, сейчас, к счастью, этого мнения уже нет - что ФСИН является рассадником туберкулеза и других инфекционных заболеваний... Хочу отметить, что темпы снижения заболеваемости туберкулезом гораздо выше, чем в целом снижение при входном контроле. За 2017 год данный процент составил 20,3%, только за год", - подчеркнул А.Приклонский.

Он добавил, что для успешной реализации мероприятий по профилактике возникновения, распространения и лечения туберкулеза во ФСИН есть все условия, а ежегодно выделяемое финансирование позволяет эффективно бороться с заболеванием.

Во ФСИН отмечают, что введение регистра больных туберкулезом и ВИЧ повышает эффективность взаимодействия с государственными и муниципальными учреждениями. Также правительством разработан порядок взаимодействия между системой Минздрава и ФСИН, который, по его словам, четко реализуется.

В свою очередь специальный представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) остается серьезной проблемой для Всемирной организации здравоохранения.

"Новые формы туберкулеза, такие, как МЛУ, делают ситуацию (среди стран ВОЗ. - ИФ) очень тяжелой", - сказала М.Вуйнович.

По ее словам, МЛУ - вид туберкулеза, который лечится дольше, причем классический антитуберкулезный препарат не подходит заболевшим.

"Лекарство от МЛУ очень дорогостоящее. Это значит, что каждая страна должна выделять все больше денег на лечение этих людей", - отметила М.Вуйнович.

Согласно данным ВОЗ, в 2016 году в странах Восточной и Центральной Европы туберкулезом заболело около 290 тыс. человек, и около 26 тыс. умерли от этой болезни.

В последние 10 лет заболеваемость туберкулезом снижалась на 4,3% в год, а показатель успешности лечения туберкулеза, включая новые случаи и рецидивы, составил 77%.

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