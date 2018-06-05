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Опубликован IX Национальный рейтинг университетов "Интерфакса"

В тройке лидеров - МГУ, МИФИ, занимавшие первую и вторую позиции и по итогам предыдущего учебного года, на третью строку переместился Физтех, оттеснив с этого места СПбГУ

Опубликован IX Национальный рейтинг университетов "Интерфакса"
Фото: Интерфакс

Москва. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Результаты IX ежегодного Национального рейтинга университетов по итогам 2017/2018 учебного года обсудили на "круглом столе" в "Интерфаксе" ректоры ведущих российских университетов.

Итоги исследования представила Международная информационная группа "Интерфакс" во вторник.

Первое место, как и ранее, занимает признанный лидер высшего образования России - Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Второе место остается за Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ" (НИЯУ МИФИ), в прошлом году вуз также был вторым. Тем не менее, существенные изменения в топ-3 есть: на третью строку взлетел Московский физико-технический институт (МФТИ), в прошлогоднем рейтинге занявший шестую позицию.

"Физтеху" удалось обогнать Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), отступивший с третьей на четвертую позицию, Высшую школу экономики (НИУ ВШЭ), отошедшей с четвертого на пятое место, и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ), переместившийся, соответственно, с пятого на шестое место.

Седьмое место занял Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ, ранее - 8-е место), следом за ним на восьмом месте - его сосед Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ, ранее - 10-е место). Девятая строка осталась за Университетом ИТМО (ИТМО, ранее - 7-е место), а замыкает топ-10 Российский университет дружбы народов (РУДН, ранее - 9-е место).

Всего в рамках рейтинга были оценены 288 ведущих университетов России (на 23 больше, чем в прошлом году), в том числе 29 национальных исследовательских университетов, 10 федеральных, 33 опорных вуза, а также 21 университет-участник Проекта 5-100. В рейтинг вошли также 7 ведущих негосударственных университетов.

Национальный рейтинг университетов "Интерфакса" 2018 года доступен на официальных ресурсах academia.interfax.ru и www.univer-rating.ru. Наряду с НРУ в этом году также впервые подготовлен основанный на данных наукометрической системы Dimensions рэнкинг городов РФ по уровню публикационной активности в 2013-2017 гг.

МНЕНИЕ СОСТАВИТЕЛЕЙ

"Наиболее заметное соперничество разворачивается между статусными университетами, подготовившими свои программы стратегического развития и имеющими необходимые ресурсы для реализации этих программ. Среди статусных университетов по всем параметрам несомненно выделяется группа сильнейших университетов - участников Проекта 5-100. Кроме того, активизация программы "Экспорт образования", несомненно, сыграла позитивную роль в развитии интернационализации среди университетов страны, в первую очередь статусных", - сказал первый заместитель генерального директора агентства "Интерфакс" Алексей Горшков.

В свою очередь редактор Национального рейтинга университетов Алексей Чаплыгин отмечает, что в этом году число ранжированных университетов увеличилось, однако составители не ставят первоочередной целью увеличение охвата.

"В этом году число участников рейтинга по сравнению с прошлым годом увеличилось на 23 университета, но надо признать, что мы не стремимся к большему охвату, а целенаправленно изучаем каждый университет по отдельности", - сказал А.Чаплыгин.

Он отдельно отметил успехи МФТИ, попавшего в топ-3, и акцентировал внимание на положительном эффекте программы "Экспорт образования", которая позволила вузам-участникам лучше выступить в рейтинге этого года за счет расширения академических обменов.

"Десятки университетов благодаря этой программе улучшили свои позиции в рейтинге этого года", - сказал А.Чаплыгин.

О РЕЙТИНГЕ

Деятельность вузов оценивается по шести параметром в 1000-балльной шкале, интегральная оценка формируется по шести основным направлениям: образование, исследования, социальная среда, международное и межрегиональное сотрудничество, инновации и бренд университета. На основе каждого из направлений также публикуются шесть параметрических частных рейтингов.

Источниками данных выступают открытые материалы о деятельности университетов, собранные экспертами "Интерфакса" анкетные данные, данные мониторинга вузов, проводимого Министерством образования и науки России, а также результаты анализа, проведенного с помощью Системы комплексного анализа новостей (СКАН-Интерфакс).

Специальный проект международной информационной группы "Интерфакс" "Национальный рейтинг университетов" запущен в 2010 году в целях разработки и апробации новых механизмов независимой системы оценки российских вузов.

"Интерфакс" - крупнейшая в СНГ информационная группа, признанный лидер российского информационного рынка в сегменте B2B. Создает профессиональные информационные системы, которые помогают компаниям работать на финансовом и товарном рынках, принимать инвестиционные решения, управлять рисками, организовывать внешние коммуникации, выполнять регулятивные требования.

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