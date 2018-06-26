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В Госдуме подчеркивают важность ранней профориентации детей

Такие социальные проекты, как "Зеленая кисточка", наряду с дополнительным образованием и общественной инициативой помогают школе справиться с этой задачей

Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина заявляет, что в России нужно больше рассказывать школьникам о будущих профессиях.

"Человек уже сегодня меняет свою профессию три-четыре раза за свою жизнь. Эксперты говорят, что в будущем ребенок будет менять профессию шесть-восемь раз, и потому, принимая решение, кем стать, какую профессию выбрать, ему важно понять, что ему подходит. Это разумная стратегия. Но, к сожалению, в одном месте взять такую информацию практически невозможно", - заявила Л.Духанина на тематической пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник.

По словам парламентария, сейчас профориентация развита слабо, и зачастую это лишь разовые мероприятия, которые носят информационный характер. Для осознанного выбора ребенок не только должен услышать о профессии, но и попробовать себя в ней - "пройти через систему профессиональных проб".

Одна школа с этой задачей не справится, добавила Л.Духанина, и наиболее эффективны в этой части кружки и дополнительные мероприятия и кампании, общественные инициативы.

"Рада, что подключился всероссийский социальный проект социальной ориентации "Зеленая кисточка". Очевидно, что он очень современный, с интересными форматами, мастер-классами, нам важно учить не назидательно, а привлекательно. И мне кажется, этот проект с этой важной государственной задачей справляется", - сказала Л.Духанина.

В свою очередь руководитель оргкомитета проекта "Зеленая кисточка" Вера Кузубов в ходе пресс-конференции пояснила, что проект реализуется в шести субъектах России: Чечне, Крыму, Севастополе, а также в Тульской, Ярославской и Иркутской областях, охвачено свыше 1,7 тыс. детей. Список регионов-участников в оргкомитете надеются расширить.

Акцент делается на профориентации по двум профессиям - инженера-эколога и специалиста по охране труда. Профессионалы, пояснила В.Кузубов, приезжают в регионы, рассказывают школьникам о своей работе и проводят мастер-классы. Потом проводится конкурс рисунков, посвященных профессиям, и победители могут приехать со своими педагогами в Москву и принять участие в большом профориентационном мероприятии в столице с выставкой лучших детских работ.

"Может, не все станут инженерами или инспекторами труда, но они будут более экологически осознанными и будут считать, что это классно", - сказала руководитель оргкомитета.

Проект "Зеленая кисточка" реализуется при поддержке Общероссийского народного фронта, Роструда, Росприроднадзора по Центральному федеральному округу, Российского экологического общества, региональных органов власти и компании EcoStandard group.

Пресс-центр
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