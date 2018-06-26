Кандидат в мэры Москвы от Монархической партии сдал документы в горизбирком

Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Илья Баков, выдвигаемый в кандидаты на должность мэра Москвы от Монархической партии, сдал документы, подтверждающие выдвижение, сообщила юридический консультант партии Оксана Новоселова.

"Сегодня с утра были поданы документы на выдвижение. Комплект был полным. Документы избирательной комиссией были приняты. Начиная с сегодняшнего дня у Ильи Антоновича (Бакова) официальный статус кандидата в мэры Москвы", - заявила О.Новоселова во вторник на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Сам И.Баков признал, что менее известен московским избирателям по сравнению с другими претендентами на пост столичного градоначальника.

"Я менее известен, чем другие кандидаты. Если говорить о муниципальном фильтре, думаю, что поможет партия собрать подписи для того, чтобы официально пойти дальше и участвовать в выборах", - сказал он на пресс-конференции.

И.Баков при этом заявил, что реально оценивает свои возможности. "Реальный результат, не думаю, что будет конкурентоспособным по сравнению с действующим главой Москвы", - сказал он.

И.Баков сообщил, что основные пункты его предвыборной программы изложены в концепции создания свободной экономической зоны "Немецкая слобода". По его словам, резидентами экономической зоны могли бы стать зарубежные инвесторы вместе со своими семьями. Для получения такого статуса, как отмечает И.Баков, мог бы стать инвестиционный договор с федеральным правительством.

При этом, как считает И.Баков, члены "Немецкой слободы" и их семьи могли бы получить на время контракта с правительством вид на жительство в РФ, но при этом не могли бы претендовать на получение российского гражданства и на участие в российской политической жизни. И.Баков предлагает, чтобы в отношениях с российскими резидентами члены слободы могли бы выступать как иностранцы, а в отношениях с иностранцами - как российские резиденты, в том числе в вопросах экстрадиции.