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Пресс-центр

Подмосковные комплексы переработки вторсырья загружены в среднем на 60%

Общественники считают, что введение раздельного сбора мусора позволит решить проблему загрузки таких предприятий

Москва. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Подмосковные предприятия, занимающиеся переработкой вторсырья, недозагружены, их мощностей хватит после введения раздельного сбора мусор, заявил председатель Российского экологического общества, руководитель рабочей группы по экологии и природопользованию экспертного совета при правительстве России, член Общественного совета при Минприроды России Рашид Исмаилов.

"Наши эксперты готовили общую справку, где описали сложившуюся ситуацию (...). Мощностей (предприятий по переработке вторсырья - ИФ) сегодня достаточно. У нас есть парадоксальная информация, что мощности по переработке недозагружены, потому что туда пока не везут сырье", - сказал Р.Исмаилов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в четверг.

Он уточнил, что предприятия, перерабатывающие стекло, расположены в Электростали, Сергиевом Посаде, Ступино, Солнечногорском, Ногинском и Дмитровском районах, Ликино-Дулево. Предприятия, перерабатывающие бумагу и картон, - в Кашире, Пушкино, Серпухове, Сонечногорске, Красноармейске, Ивантеевке. Предприятия, перерабатывающие пластик, - в Солнечногорске, Ногинске, Лосино-Петровском. Переработкой шин занимаются предприятия в Дзержинском, Дмитровском и Чеховском районах.

"Их общая проблема - недозагруженность (...) сейчас средняя загруженность - около 60%. Они готовы принимать большие объемы вторсырья", - добавил Р.Исмаилов.

Он сообщил, что введение раздельного сбора мусора позволит решить проблему загрузки этих предприятий.

В свою очередь зампред координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья Александр Исаков сообщил, что ассоциация намерена включиться в контроль за раздельным сбором и вывозом мусора.

"Ассоциация в первую очередь видит перед собой задачу информировать жителей (...) Мы также готовы выступить посредниками между жителями и компаниями, которые вывозят мусор. Предлагается внедрить систему двух бачков, мы готовы контролировать эту систему. Чтобы не было ситуации, когда отсортированный жителями мусор сваливается в один мусоровоз", - сказал А.Исаков.

По его словам, ассоциация также готова приступить к более тесному взаимодействию с региональными операторами по обращению с отходами, в первую очередь, в рамках информирования жителей.

Как отметила со своей стороны руководитель информационно-консультационного центра подготовки наблюдателей на выборах и референдумах "Голос молодых" Анна Легум, в Подмосковье на данный момент есть успешные практики внедрения для школьников экологических уроков, и центр планирует привлечь к этому вопросу внимание молодёжи.

Со своей стороны председатель правления, исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин рассказал об инициативе общественников выйти с предложением к правительству Московской области провести опрос жителей на тему раздельного сбора мусора.

"Мы вышли с инициативой к правительству Московской области. У нас есть уникальный шанс - 9 сентября люди придут на выборы, мы бы хотели, чтобы мы вместе подготовили опросник, который будет параллельно представлен", - сказал А.Нагибин.

Он отметил, что опросник находится в процессе разработки, общественная комиссия готова принимать предложения по вопросам от жителей. Он привел в пример планируемые к включению вопросы: "Поддерживаете ли вы инициативу о введении раздельного сбора мусора в Московской области?", "Ввести ли ответственность за некачественный вывоз отходов мусоровывозящими компаниями?"

По словам А.Нагибина, общественники намерены включить в опросник не более пяти вопросов с несколькими вариантами ответов. Ответы по итогам опросника планируют поручить проанализировать специальной экспертной комиссии.

"Инициатива по проведению опроса, чтобы подготовить жителей, создать информационную кампанию, узнать, что нужно, чтобы это эффективно работало, своевременна. Мы это поддерживаем", - отметил Р.Исмаилов.

Он добавил, что по итогам опроса планируется сделать рекомендации органам власти, как федерального, так и регионального уровня, чтобы они могли в соответствии с ними корректировать законодательство.

"Мотивация каждого гражданина, его позиция, его экологическая ответственность - органам госвласти надо понять, какие корректировки необходимо внести в законодательство, чтобы замотивировать каждого жителя разделять мусор", - сказал Р.Исмаилов.

Пресс-центр
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