Силуанов сообщил о возможной передаче Промсвязьбанку ОПК-активов на сумму до 1 трлн рублей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк может получить от других кредитных организаций на баланс до 1 трлн рублей кредитов, выданных предприятиям ОПК, при этом передача активов будет сопровождаться передачей капитала, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

В январе 2018 года правительство объявило о создании на базе санируемого Промсвязьбанка структуры, которая будет заниматься обслуживанием предприятий ОПК. Таким образом российские чиновники пытаются обойти риски при финансировании оборонных предприятий, которые усилились после принятия в США закона о санкциях.

ЦБ РФ предварительно оценивал потребность в докапитализации Промсвязьбанка в 100-200 млрд рублей.

"Мы предусматриваем передачу этого банка от ЦБ в АСВ, а АСВ уже передаст его Росимуществу. При этом банк будет иметь нормальную достаточность капитала и не требовать какой-то дополнительной докапитализации. Но если мы в этот банк будем передавать активы других банков, связанных с предприятиями, которые попали в список SDN (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List, предполагающий максимально жесткие ограничения - ИФ), соответственно, банку потребуется капитал. В этой связи мы сейчас обсуждаем с банками, с ЦБ, что такая передача активов, кредитов, должна сопровождаться и передачей Промсвязьбанку и в капитал. Это ни в коем случае не повлияет на достаточность капитала тех банков, которые передают такие кредиты, потому что они передают и активы, и капитал. Промсвязьбанк получит тоже и кредиты, и капитал", - заявил Силуанов.

Он указал, что часть капитала, выданного банкам "в сложный для них период", может быть передана на баланс Промсвязьбанка в объеме передаваемых кредитов. "Но это вопрос дискуссионный. Объем кредитов, который будет передаваться, до триллиона рублей (...). Если мы берем кредиты у наших банков, которые кредитовали предприятия, в первую очередь Сбербанк и ВТБ", - отметил он.