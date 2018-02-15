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В Минэкономразвития предложили не ограничивать участие иностранцев в "Трансконтейнере"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Ограничивать участие иностранных инвесторов в капитале ПАО "Трансконтейнер" не стоит, полагает замглавы министерства экономического развития РФ Михаил Расстригин.

"Мы считаем, что широкий круг участников может участвовать. Должна быть конкуренция. Но финальное решение в любом случае должно принять правительство", - заявил замминистра "Интерфаксу" в кулуарах Российского инвестиционного форума в четверг, комментируя позицию ведомства по этому вопросу.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что на совещании в министерстве экономического развития РФ обсуждалась идея ограничить 50% минус 1 акцией участие иностранных компаний в совместных предприятиях или консорциумах, идущих на конкурс по продаже принадлежащего ОАО "Российские железные дороги" контрольного пакета акций "Трансконтейнера". Это следует из протокола встречи от 15 января. К настоящему времени известно, что вместе с иностранными инвесторами участвовать в конкурсе планируют группа UCL Владимира Лисина (с международным линейным оператором Mediterranean Shipping Company) и ООО "Логопер", подконтрольное Александру Кахидзе (с французской CMA CGM, которой продало свои 50%).

Расстригин в этой связи в четверг заявил "Интерфаксу", что речь идет о "внутреннем обсуждении". "Мы, на самом деле, никакого финального решения не принимали. Официальную позицию мы изложили в правительство еще в декабре (первому вице-премьеру РФ - ИФ) Игорю Шувалову. Я не готов рассказывать все детали, но дальше у нас какие-то обсуждения идут, но это все касается каких-то внутренних (процедур - ИФ), и там не фиксируются никакие новые позиции", - сказал он.

Мнение ФАС

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев заявлял, что, по его мнению, ограничивать участие иностранцев в капитале "Трансконтейнера" стоит только в случае сохранения монополии на этом рынке. "Для конкуренции, в общем, все равно, кто будет владеть контрольной долей. Важно, чтобы это была не государственная компания, а частная. Поэтому как антимонопольное ведомство нас этот вопрос интересует постольку, поскольку у нас есть национальные интересы - у нашей страны и у нас как у людей. Поэтому, скажем, меня не пугает появление там иностранцев, особенно в форме консорциумов с российскими компаниями", - говорил он.

"Если мы увидим, что этот рынок будет еще достаточно долго монополизирован, то, может быть, иностранцев на монопольные рынки пускать не очень хорошо было бы. Мы анализируем сейчас рынок. И мы, конечно, поддерживаем усилия РЖД в том, что они при осуществлении приватизационных мероприятий должны создать альтернативу у себя", - отмечал чиновник. "Если посчитать контейнерные площадки, их распределенность по России, количество вагонов, которые мы производим, - а есть и еще компании, которые тоже будут обладать своими вагонами, можно сказать, что это уже будет не монопольный рынок. Ну, а если не монопольный, то мне все равно, будет иностранец или нет", - говорил глава ФАС, высказываясь на тему приватизации "Трансконтейнера".

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"Может быть, у нашего министерства промышленности или министерства транспорта есть какие-то другие идеи. Хотелось бы их услышать в публичной дискуссии. Я думаю, она не за горами, потому что решение по подготовке принято, но окончательное решение будет приниматься позже, и мы надеемся, что тот анализ рынка, который проводим, тоже будет использован", - замечал при этом Артемьев. В то же время, он тогда затруднился сказать, какое именно ведомство выступало с идеей ограничить участие иностранных компаний в приватизации контрольного пакета акций оператора. "Во всяком случае, некоторые министерства полагают, что это своевременная инициатива. Но я сейчас не берусь сказать, Минтранс это или Минпромторг - просто не помню", - говорил глава ФАС.

"Трансконтейнер" владеет и управляет почти 71 тыс. контейнеров, более 24 тыс. вагонов-платформ для их перевозки, имеет сеть терминалов в РФ (на 43 станциях) и в Словакии, также ему принадлежит 50% акций АО "Кедентранссервис" (с 19 ж/д терминалами в Казахстане) и доли в "дочках" и совместных предприятиях в различных странах. Контрольный пакет акций принадлежит АО "Объединенная транспортно-логистическая компания" (99,84% - у ОАО "Российские железные дороги"), 25,07% - группе FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" ), 24,5% - структуре Романа Абрамовича и Александра Абрамова - ООО "Енисей Капитал".

Правительство РФ предлагает продать долю РЖД на открытых торгах квалифицированному инвестору (синдикату, консорциуму, с возможным миноритарным участием финансового инвестора), обладающему соответствующими компетенциями и заинтересованному в развитии контейнерных, в том числе мультимодальных, перевозок между ЕС и Азией. Вместе с инвестиционным консультантом - "ВТБ Капиталом" - монополия начнет работу с потенциальными инвесторами с 15 января, планируется, что сделка будет завершена в апреле 2018 г.

Теги: Минэкономразвития, Трансконтейнер, РЖД
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