Один из задержанных по делу об отравлении в Иркутске отправлен под домашний арест

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Иркутска избрал меру пресечения одному из 13 задержанных по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем. Об этом сообщил "Интерфаксу" старший помощник прокурора Иркутской области Александр Семенов.

"Одному задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, материалы еще по троим рассматриваются", - сказал Семенов.

Ранее помощник судьи Ленинского райсуда Маргарита Джафарова сообщила агентству, что в суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения 13 задержанным - девять материалов поступило в среду, по всем принятие решения было отложено на 72 часа. Четыре материала поступили в четверг.

Задержанным предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц), расследованием которого занимается Центральный аппарат Следственного комитета.

По последним данным Минздрава региона, от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске скончались 72 человека. В медучреждениях умер 41 человек, еще 31 тело было доставлено в бюро судебно-медицинской экспертизы с мест жительства. В больницах остаются 33 человека.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке было написано, что в составе имелся этиловый спирт.

В связи с массовой гибелью людей в понедельник режим ЧС был введен в Иркутске, во вторник - в Иркутской области.

В рамках расследования уголовного дела о гибели людей после употребления спиртосодержащего средства задержано более 10 человек - это предприниматели и сотрудники торговых точек.