Власти Братска опровергли информацию о первом отравившемся контрафактным алкоголем

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Власти города Братска, второго по величине в Иркутской области, опровергли информацию о первом отравившемся в результате употребления метилового спирта, сообщила в фейсбуке пресс-секретарь мэрии города Ирина Лагунова.

"Информация о случае отравления "Боярышником" в Братске не подтвердилась. Имеет место быть рядовое алкогольное отравление. Грубо говоря, это результат банального многодневного запоя. Пациент находится в городской больнице №5 и идет на поправку", - сообщила она.

Ранее Минздрав Иркутской области сообщил о госпитализации первого жителя Братска с подозрением на отравление метанолом.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В связи с массовой гибелью людей 19 декабря режим ЧС был введен в Иркутске, 20 декабря - в Иркутской области.

По последним данным, всего от отравления пострадали 122 человек, из них к настоящему времени скончались 74. В медучреждениях погиб 43, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства.