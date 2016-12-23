Двое из 13 задержанных по делу о массовом отравлении в Иркутске помещены под домашний арест

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Иркутска избрал меру пресечения двум из 13 задержанных по делу о массовом отравлении алкогольным суррогатом в Иркутске, сообщил "Интерфаксу" в пятницу старший помощник прокурора Иркутской области Александр Семенов.

"В четверг двум из задержанных была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По одному принятие решения отложено на 72 часа, срок задержания продлен. Еще по одному задержанному суд отказал следствию в ходатайстве о мере пресечения, он отпущен", - сказал Семенов.

Ранее сообщалось, что в среду Ленинский райсуд отложил на 72 часа принятие решения об избрании меры пресечения девяти задержанным и продлил им срок содержания под стражей.

Всего по делу о массовом отравлении жителей Иркутска задержаны 13 индивидуальных предпринимателей и их помощников, осуществлявших мелкооптовую и розничную продажу косметического средства для принятия ванн "Боярышник", в состав которого входил метанол.

По данным Минздрава региона, к настоящему времени от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске погибло более 70 человек, более 30 человек еще остаются в больницах города.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В связи с массовой гибелью людей в понедельник режим ЧС был введен в Иркутске, во вторник - в Иркутской области.