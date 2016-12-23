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Число жертв "Боярышника" в Иркутске достигло 74 человек

Есть обновление от 05:50

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - По последним данным, от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске погибли еще два человека, общее число жертв достигло 74, сообщила пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Шкурская.

"Всего от отравления пострадали 122 человек, из них к настоящему времени скончались 74. В медучреждениях погиб 43, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства", - сообщила Шкурская "Интерфаксу" в пятницу.

В больницах остаются 31 человека. "Один человек с подозрением на отравление метанолом госпитализирован в городе Братск на севере Иркутской области. Состояние его тяжелое", - отметила Шкурская.

По ее словам, девять человек выписаны из иркутских больниц в связи с выздоровлением, еще восемь самостоятельно покинули лечебные учреждения"

Ранее Минздрав сообщал о 72 погибших, из которых 41 умер в больницах. По данным на вечер четверга в медучреждениях Иркутска находилось 33 человека.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт. Есть также данные, что некоторые погибшие употребляли водку.

В связи с массовой гибелью людей 19 декабря режим ЧС был введен в Иркутске, 20 декабря - в Иркутской области.

В рамках расследования уголовного дела о гибели людей после употребления спиртосодержащего средства задержаны 12 человек. Это предприниматели и сотрудники торговых точек, где продавался "Боярышник".

Теги: Иркутск, Боярышник
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