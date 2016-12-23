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В Хакасии запретили розничную продажу "Боярышника"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Глава Хакасии Виктор Зимин подписал постановление о введении на территории региона режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от ЧС, сообщает пресс-служба правительства республики.

"В том числе вводится запрет на розничную торговлю спиртосодержащей продукцией согласно перечню. В перечень вошли средства для ванн с содержанием этилового спирта 90% (включая "Боярышник"), косметические лосьоны с содержанием этилового спирта 75%, растворы для наружного применения с содержанием этилового спирта 75%, ароматизаторы пищевые с содержанием этилового спирта 45% и т.д.", - говорится в сообщении.

Запрет введен в "целях защиты прав граждан в сфере охраны здоровья, предупреждения угрозы возникновения ЧС, связанных с отравлениями спиртосодержащими жидкостями косметического, бытового и пищевого назначения", отмечено в сообщении.

Как сообщалось, в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

По данным Минздрава Иркутской области, к настоящему времени от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске погибло более 70 человек, более 30 остаются в больницах города. В связи с массовой гибелью людей 19 декабря режим ЧС был введен в Иркутске, а на следующий день - в Иркутской области.

Теги: Хакасия
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