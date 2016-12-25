Медведев сформирует госкомиссию по расследованию крушения Ту-154

По факту авиакатастрофы самолета, на борту которого находились 92 человека, возбуждено уголовное дело

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву сформировать государственную комиссию по расследованию крушения самолета Ту-154 в Сочи, сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Глава государства выразил самые глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе", - отмечается в сообщении.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через 20 минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

По факту падения Ту-154 в Черном море возбуждено уголовное дело. Расследованием дела займется центральный аппарат СКР. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина "выдвинулась группа опытных следователей".

На месте крушения работают специалисты Минобороны и МЧС. Найдены тела нескольких погибших.