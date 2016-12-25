Глава Минтранса возглавит правительственную комиссию по катастрофе Ту-154

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - По указанию президента России Владимира Путина создается правительственная комиссия в связи с катастрофой самолета Ту-154 в районе Сочи, сообщил в воскресенье сайт кабинета министров.

"Комиссия создается с целью выяснения обстоятельств случившегося, для оказания помощи семьям погибших. По поручению Дмитрия Медведева комиссию, в которую войдут представители всех ключевых ведомств, возглавит министр транспорта Максим Соколов", - говорится в сообщении.

"В настоящее время Максим Соколов вылетает в Сочи", - отметили в кабмине.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через две минуты после вылета из Сочи. На борту находились, в частности, журналисты и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.