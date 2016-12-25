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Минобороны опубликовало список пассажиров разбившегося Ту-154
В России Крушение Ту-154 в Черном море

Минобороны опубликовало список пассажиров разбившегося Ту-154

Есть обновление от 10:59

На борту самолета находились 64 артиста Ансамбля им. Александрова, девять журналистов, восемь военнослужащих, восемь членов экипажа, двое гражданских служащих, а также Елизавета Глинка

Минобороны опубликовало список пассажиров разбившегося Ту-154
Самолет Ту-154. Архивное фото
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны России опубликовало список пассажиров и имена членов экипажа, которые находились на борту самолета Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря в районе Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова.

Состав экипажа Ту-154 85572:

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1. м-р Волков Р.В.

2. к-н Ровенский А.С.

3. п/п-к Петухов А.Н.

4. к-н Мамонов А.В.

5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.

6. м-р Трегубов В.А.

7. ст. л-т Сушков B.C.

8. ст. л-т Суханов А.О.

Пассажиры:

Военнослужащие:

1. гл Халилов В.М.

2. п-к Хасанов А.Б.

3. п-к Ваганов А.И.

4. п-к Иванов А.Ю.

5. п/п-к Колосовский А.В.

6. м-р Долинский А.И.

7. п-к Негруб А.Н.

8. к-н Абросимов С.С.

Федеральные государственные гражданские служащие:

1. Губанков А.Н.

2. Бадрутдинова О.Т.

Международная общественная организация "Справедливая помощь":

1. Глинка Е.П.

Средства массовой информации:

1. Рунков Д.А.

2. Денисов В.В.

3. Сойдов А.А.

4. Лужецкий М.В.

5. Обухов П.К.

6. Пестов О.М.

7. Ржевский В.В.

8. Суранов А.А.

9. Толстов Е.В.

ФБГУ "Ансамбль им. Александрова":

1. Сонников А.В.

2. Гужова Л.А.

3. Ивашко А.Н.

4. Бродский В.А.

5. Булочников Е.В.

6. Голиков В.В.

7. Осипов Г.Л.

8. Санин В.В.

9. Майоров К.В.

10. Буряченко Б.Б.

11. Бобовников Д.В.

12. Баздырев А.К.

13. Белоножко Д.М.

14. Бесчасинов Д.А.

15. Васин М.А.

16. Георгиян А.Т.

17. Давиденко К.А.

18. Денискин С.И.

19. Журавлев П.В.

20. Закиров P.P.

21. Иванов М.А.

22. Иванов А.В.

23. Котляр С.А.

24. Кочемасов А.С.

25. Кривцов А.А.

26. Литвяков Д.Н.

27. Мокриков А.О.

28. Моргунов А.А.

29. Насибулин Ж.А.

30. Новокшанов Ю.М.

31.Поляков В.В.

32. Савельев А.В.

33. Соколовский А.В.

34. Тарасенко А.Н.

35.Трофимов А.С.

36. Узловский А.А.

37. Халимон B.JI.

38. Штуко А.А.

39.Крючков И.А.

40. Ермолин В.И.

41. Быков C.JI.

42. Колобродов К.А.

43. Корзанов О.В.

44. Ларионов И.Ф.

45. Ляшенко К.И.

46. Михалин В.К.

47. ст.с-т Попов В.А.

48. Разумов А.А.

49. Серов А.С.

50. Шахов И.В.

51. Арчукова А.А.

52. Гильманова P.P.

53. Игнатьева Н.В.

54. Клокотова М.А.

55. Корзанова Е.И.

56. Пырьева Л.А.

57. Сатарова В.И.

58. Трофимова Д.С.

59. Хорошова Л.Н.

60. Цвиринько А.И.

61. Шагун О.Ю.

62. Гурар Л.И.

63. Сулейманов Б.Р.

64. Столяр И.В.

Теги: Черное море, Ту-154, Минобороны
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