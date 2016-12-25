МЧС направило своих водолазов в район крушения Ту-154

Массовое скопление обломков найдено в 6 км от берега, глубина Черного моря в этом месте ссставляет 80-110 м

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - МЧС России направляет в Сочи спасателей и водолазов отряда "Центроспас" и Центра "Лидер" для участия в поисковой операции в районе крушения самолета Ту-154 Министерства обороны, сообщила пресс-служба МЧС.

"В ближайшее время в Сочи отправится самолет МЧС Ил-76, он доставит в район поисковой операции специалистов отряда "Центроспас" и Центра "Лидер" МЧС России, имеющие опыт глубоководных работ на больших глубинах", - сказал представитель министерства.

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Кроме того, специалисты МЧС оснащены водолазным снаряжением, оборудованием для проведения глубоководных работ, передвижными барокамерами и подводными управляемыми аппаратами "Фалькон".

Как уточнил начальник Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Пазыныч, на данный момент от ЮРПСО в зоне массового скопления обломков работает шесть судов. В районе обнаружения пятна работают четыре корабля Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, они занимаются сбором обломков и поиском тел погибших.

"В течение двух часов в районе крушения планируется доставить подводный глубоководный аппарат "Фалькон", который будет задействован точке скопления обломков на траверсе мыса Видный", - сообщил начальник ЮРПСО.

Он уточнил, что точка массового скопления обломков находится в 6 км от береговой линии. "Ориентировочная там глубина от 80 до 110 м", - сказал Пазыныч.