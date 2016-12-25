МАК не будет принимать участие в расследовании катастрофы Ту-154

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Расследованием причин крушения Ту-154 под Сочи будет заниматься Минобороны, сообщил "Интерфаксу" источник в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

"Расследованием причин крушений воздушных судов военного назначения, в том числе осуществляющих перевозку пассажиров и грузов, но принадлежащих Минобороны, занимается само оборонное ведомство, в данном случае расследовать будет также Минобороны", - сказал источник.

МАК не принимает участия в расследовании, однако его специалисты готовы оказать необходимую техническую помощь, если в этом будет потребность.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через 20 минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

По факту падения Ту-154 в Черном море возбуждено уголовное дело. Расследованием дела займется центральный аппарат СКР. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина "выдвинулась группа опытных следователей".

На месте крушения работают специалисты Минобороны и МЧС. Найдены тела нескольких погибших.