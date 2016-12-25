Центральный аппарат СКР займется делом о крушении самолета Минобороны

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Расследованием уголовного дела о крушении самолета Ту-154 над Черным морем займется центральный аппарат СКР, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Уголовное дело о крушении Ту-154 передано в центральный аппарат СКР", - сказала она.

По ее словам, к месту катастрофы по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина "выдвинулась группа опытных следователей".

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через 20 минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.