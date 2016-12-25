В Сочи вылетела комиссия Минобороны в связи с крушением Ту-154

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Комиссия Минобороны под руководством замминистра обороны генерала армии Павла Попова вылетела на место крушения самолета Ту-154, сообщил официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"В Сочи вылетела комиссия Минобороны России во главе с заместителем министра обороны РФ генералом армии Павлом Поповым", - сказал он.

По его словам, на сайте Минобороны опубликованы списки всех находившихся на борту Ту-154. Также опубликован номер телефона "горячей линии" военного ведомства.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через 20 минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.