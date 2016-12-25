"Туполев" направит своих экспертов для расследования крушения Ту-154

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Команда специалистов из ОАО "Туполев", производителя потерпевшего крушение в Сочи самолета Ту-154, приступает к расследованию катастрофы, сообщил "Интерфаксу" глава дирекции внешних связей и маркетинга ОАО "Туполев" Сергей Раевский.

"У нас сейчас проходит совещание специалистов, определен состав, кто будет участвовать в расследовании", - сказал С.Раевский.

Он отметил, что предварительных причин трагедии и версий случившегося специалисты компании не выдвигают до выяснения обстоятельств.

В катастрофе самолета Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря, погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.

В самолете находились военнослужащие РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" артисты ансамбля имени Александрова, девять представителей российских СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через две минуты после вылета из Сочи. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.