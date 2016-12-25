Выживших в катастрофе Ту-154 по-прежнему обнаружить не удалось

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Никого из выживших в катастрофе Ту-154 по-прежнему обнаружить не удалось, поиски погибших будут продолжены, несмотря на завершение светового дня, заявил глава Минтранса Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы в районе Сочи.

"На данный момент мы обнаружили ряд фрагментов тел, которые могут быть опознаны, но более детальную информацию мы уточним завтра к утру, когда эти тела будут подготовлены для транспортировки в Москву", - сказал Соколов журналистам по итогам первого заседания госкомиссии, созданной в связи с крушением Ту-154.

Как подчеркнул министр "несмотря на завершение светового дня, поиски не прекращаются, они будут продолжены завтра и будут продолжены в случае необходимости в дальнейшем". "Мы постараемся сделать все, чтобы все погибшие были найдены, хотя трагедия произошла в море и это осложняет работу", - заявил глава Минтранса.

Он сообщил, что в поисковых работах задействованы силы МЧС, Минобороны, ФСБ, Росморречфлота и авиации.

В катастрофе самолета Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря, погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.

В самолете находились военнослужащие РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ (трое журналистов Первого канала, трое сотрудников телеканала "Звезда" и трое сотрудников НТВ).

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через две минуты после вылета из Сочи. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Министерство обороны России опубликовало список пассажиров и имена членов экипажа, которые находились на борту упавшего лайнера.

Понедельник 26 декабря в РФ объявлен общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе.