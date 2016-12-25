В Минобороны подтвердили отсутствие неисправностей у разбившегося самолета

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Самолет Ту-154 перед авиакатастрофой был технически исправен, сообщил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов.

"Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

"Командир экипажа самолета Ту-154 - военный летчик первого класса майор Волков Роман Александрович. Экипаж штатный. Неоднократно выполнял полеты по заданному маршруту", - сообщил Байнетов.

Самолет с восемью членами экипажа и 84 пассажирами в воскресенье потерпел крушение в районе Сочи. Самолет должен был вылететь в Сирию.

В Минобороны также заявили, что российские военные определили предположительное место падения самолета Ту-154. В этом районе к обследованию рельефа дна приступили корабли, оборудованные гидролокаторами бокового обзора.

На данный момент одиннадцать тел погибших в катастрофе подняты на борт спасательного судна.