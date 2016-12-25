Соколов объяснил большой разброс обломков разбившегося Ту-154

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Большой разброс обломков самолета Ту-154, потерпевшего катастрофу над Черным морем, обусловлен сильным течением, сообщил "Интерфаксу" министр транспорта РФ Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию, созданную в связи с крушением лайнера.

"Течение большое", - сказал министр, отвечая на вопрос корреспондента агентства, с чем связан разброс обломков рухнувшего Ту-154.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через 20 минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.