В Иркутской области запретят продажу спиртосодержащих жидкостей в Новый год

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - До конца понедельника в Иркутской области введут запрет на розничную торговлю непищевой спиртосодержащей жидкостью, сообщил полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

"Было рекомендовано губернатору (Иркутской области Сергею Левченко - ИФ), и губернатор такое решение принял. Сегодня будет подписан указ (губернатора - ИФ) о запрете продажи непищевой спиртосодержащей жидкости в розничной торговле на время подготовки к новогодним праздникам и новогодних праздников", - заявил Меняйло журналистам в понедельник.По его словам, региональная комиссия по ЧС "имеет полномочия на такое решение".

"Сейчас надо подписать соответствующий документ, опубликовать его и организовать работу контролирующих органов, правоохранительных структур и общественных объединений, чтобы это решение привести в исполнение", - сказал полпред. "Думаю, эта ограничительная мера даст свой результат", - добавил он.

Отравление метанолом

Как сообщалось, по данным Минздрава региона, к настоящему времени от отравления контрафактной спиртосодержащей жидкостью, содержащей метанол, в Иркутске погибли 76 человек. Еще 18 остаются в больнице.

Массовое отравление произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В связи с массовой гибелью людей 19 декабря режим ЧС был введен в Иркутске, на следующий день - в Иркутской области.

В настоящее время по делу о массовой гибели от отравления метанолом задержаны 19 человек, пятеро из них арестованы, 11 отпущены под домашний арест.