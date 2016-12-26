В Кремле подтвердили отсутствие версии теракта на Ту-154 в числе основных

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что версия о теракте в связи с крушением над Черным морем Ту-154 пока не получает развития и рассматриваются все версии авиакатастрофы.

Отвечая на вопрос, получила ли развитие версия о теракте в ходе расследования авиакатастрофы Ту-154, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Нет, не получает. Пока не получает развитие ни одна из версий".

По словам пресс-секретаря главы государства, пока рано говорить о приоритетной версии. "Как говорил глава правительственной комиссии министр Соколов, рассматриваются все версии, пока рано о чем-то утвердительно говорить".

Песков отметил при этом, что "версия о теракте далеко не в первых рядах".

Ранее некоторые СМИ распространили видеозапись камер наружного наблюдения одного из сочинских пляжей, расположенного вблизи аэропорта, где в небе отчетливо видна яркая вспышка. Несколько экспертов, основываясь в том числе на данном видео, предположили, что самолет мог якобы взорваться в воздухе.

Однако, как сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС, заснятая камерами наружного наблюдения вспышка не имеет отношения к разбившемуся Ту-154, поскольку запись была сделана примерно через полчаса после того, как самолет пропал с экранов радаров.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека. В настоящее время продолжаются поисковые работы в акватории Черного моря.

Ранее источник в силовых структурах сообщил "Интерфаксу", что теракт среди основных версий катастрофы не рассматривается и такая версия практически исключена.