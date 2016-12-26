На дне Черного моря обнаружили похожий на фюзеляж самолета объект

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Навигационные приборы одного из судов, участвующих в операции по поиску упавшего в Черное море самолета Ту-154, обнаружили на дне объект, напоминающий очертаниями фюзеляж лайнера, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Сонар одного из кораблей зафиксировал примерно в 1,5 км на дне некую конструкцию, схожую по очертаниям с фюзеляжем самолета. Объект глубоко погрузился в ил", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время снаряжается группа водолазов для исследования находки.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.