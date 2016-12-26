Подняты останки около 80 жертв авиакатастрофы под Сочи

Об этом сообщил источник в оперативном штабе

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Останки порядка 80 пассажиров и членов экипажа разбившегося Ту-154 подняты со дна и поверхности Черного моря, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"На текущий момент подняты останки порядка 80 человек", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по предварительным данным, участникам поисковой операции удалось обнаружить крупные фрагменты фюзеляжа и правый двигатель самолета, добавил источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее сообщалось, что на месте крушения самолета Минобороны было найдено тело, предположительно, одного из членов экипажа.

В Минобороны сообщили также, что к настоящему времени закончено обследование 100% надводной поверхности в районе поиска, в семи секторах полностью осмотрено дно, а район проведения поисковой операции разделен на 15 секторов.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.