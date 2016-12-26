На месте крушения Ту-154 обнаружено тело

Предположительно, это один из членов экипажа

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Тело, предположительно, одного из членов экипажа самолета Минобороны, упавшего в море под Сочи, найдено на месте крушения, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник, знакомый с ситуацией.

"В ходе осмотра места крушения обнаружено тело мужчины в форменном обмундировании. Предположительно, это один из членов экипажа", - сказал собеседник агентства, отметив, что тело уже поднято на судно.

Он отметил, что группы водолазов работают под водой, "фрагментов лайнера много, но все они в иле и работы идут медленно". "Применяется робототехника", - сказал источник.

Ранее в понедельник представитель Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) сообщил "Интерфаксу", что обломки самолета Ту-154, потерпевшего накануне катастрофу над Черным морем, обнаружены в 13:20 на глубине 27 метров примерно в одной миле от берега.

До этого осведомленный источник сообщил агентству, что сонар одного из кораблей зафиксировал примерно в 1,5 км от берега на дне некую конструкцию, схожую по очертаниям с фюзеляжем самолета.

Со своей стороны в Минобороны сообщили, что к настоящему времени закончено обследование 100% надводной поверхности в районе поиска, в семи секторах полностью осмотрено дно, а район проведения поисковой операции разделен на 15 секторов.

По данным военного ведомства, водолазы подняли два элемента механизма управления самолетом. "По серийным номерам установлена их принадлежность вылетевшему 25 декабря из Адлера самолету Ту-154 Минобороны России", - говорилось в сообщении.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.