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Выполнение "Стратегии 2020" и "майских указов" оценили "на тройку"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Эксперты Центра стратегических разработок оценили "на тройку" реализацию "Стратегии 2020", а также отметили проблемы с выполнением "майских указов", говорится в докладе ЦСР, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

"Каждая из предложенных мер была реализована лишь на 29,5%, что говорит о формальном отношении органов исполнительной власти", - говорится в документе.

Там отмечается, что "Стратегия 2020" проигрывает даже при сравнении со "Стратегией 2010": последняя была выполнена, согласно оценкам экспертов, на 39%. "Лишь отдельные технические моменты, не требующие серьезных институциональных изменений, были реализованы лучше. Одна из главных проблем в целом - высокий уровень имитации или формальной реализации мер и поручений, что также повлияло на столь низкие оценки", - отмечают авторы доклада.

Эксперты называют три причины-угрозы, которые традиционно мешают реализации такого рода программ в нашей стране: административные причины, идейные разногласия в экспертном сообществе и противодействие лоббистских групп влияния.

В документе также отмечается, что "майские указы" - хорошая краткая форма для фиксации национальных приоритетов, выработки определенной миссии государственной политики. "Но из-за недостаточной проработки возникли проблемы с их реализацией. К примеру, выполнение указа о повышении зарплаты врачам и преподавателям привело к резкому сокращению штатов и недовольству людей, с одной стороны, и разбалансировке региональных бюджетов, с другой", - поясняется в докладе.

Кроме того, уточняется в документе, "указы были мерой непрямого действия, размывающей ответственность исполнительной власти". "До сих пор остается неясным, какая степень ответственности за их выполнение (и невыполнение) лежит на губернаторах и какая - на федеральном центре", - говорится в докладе.

Авторы доклада отмечают, что в отличие от "Стратегии 2020" и большинства "майских указов", приоритетные национальные проекты были скорее ориентированы не на институциональные изменения, а на финансирование инвестиционных и текущих расходов на развитие соответствующих отраслей. Эксперты положительно оценили их роль - в условиях наличия избыточных финансовых ресурсов федерального бюджета они существенно улучшили инфраструктуру, что признают и региональные власти.

Для создания более эффективной стратегии авторы доклада предлагают перейти к трехуровневой системе стратегического планирования. Также эксперты считают эффективным создать специальное агентство, которое бы стояло над министерствами и в задачи которого входило бы проведение реформ и индикативное планирование: "Агентство экономического развития, которое могло бы согласовывать интересы разных министерств".

Теги: Стратегия 2020
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