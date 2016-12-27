Главные новости
В РоссииПодняты останки около 80 жертв авиакатастрофы под СочиВ РоссииСвидетель сравнил падающий Ту-154 с мотоциклом на заднем колесеВ РоссииИсточник озвучил версию перегруза потерпевшего крушение Ту-154
В России Крушение Ту-154 в Черном море

Свидетель сравнил падающий Ту-154 с мотоциклом на заднем колесе

"Коммерсантъ" приводит показания сотрудника береговой охраны, который стал очевидцем трагедии под Сочи

Свидетель сравнил падающий Ту-154 с мотоциклом на заднем колесе
Обломки, найденные на месте крушения Ту-154
Фото: ТАСС, Алексей Штокал

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который во время авиакатастрофы Ту-154 находился на катере в Черном море и стал ее свидетелем, рассказал, что перед падением самолет летел с неестественно задранным вверх носом, сравнив его с мотоциклом, поставленным на заднее колесо, пишет во вторник "Коммерсантъ", ссылаясь на источники, близкие к следствию.

В РоссииФСБ назвала основные версии крушения самолета Минобороны в Черном мореФСБ назвала основные версии крушения самолета Минобороны в Черном мореЧитать подробнее

По словам очевидца, которые приводит издание, после взлета Ty-154, не набрав необходимую высоту, стал снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку. Накрененный самолет задел воду хвостом, который при ударе отвалился и пошел ко дну.

По мнению экспертов, описываемая картина событий может свидетельствовать о том, что причиной катастрофы стали неверные действия пилотов. Известно, что при взлете скорость ТУ-154 была штатной - 345 км/час, однако уже спустя несколько секунд самолет начал терять ее и снижаться. Произойти это могло из-за того, что экипаж решил слишком резко поднять машину вверх.

Ошибку пилотирования могли усугубить и другие факторы, о которых сообщалось ранее - в частности, перегруз, неправильное распределение груза и технические неисправности.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

Теги: Ту-154, Сочи
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
В Петербурге арестованы посредники во взятке 75 млн руб. за освобождение из "Крестов"В Петербурге арестованы посредники во взятке 75 млн руб. за освобождение из "Крестов"
За эти деньги они также обещали обвиняемому в незаконном проведении азартных игр добиться прекращения уголовного делаПодробнее
Тело одного из погибших пассажиров Ту-154 опознали родственникиТело одного из погибших пассажиров Ту-154 опознали родственники
Минобороны решило не называть имена опознанных погибших без согласия родственниковПодробнее
Подняты останки около 80 жертв авиакатастрофы под СочиПодняты останки около 80 жертв авиакатастрофы под Сочи
Об этом сообщил источник в оперативном штабеПодробнее
На месте крушения Ту-154 обнаружено телоНа месте крушения Ту-154 обнаружено тело
Предположительно, это один из членов экипажаПодробнее
Источник озвучил версию перегруза потерпевшего крушение Ту-154Источник озвучил версию перегруза потерпевшего крушение Ту-154
Приоритетной версией остается возможная техническая неисправность, которая не позволила самолету набрать высотуПодробнее
Минобороны РФ опровергло слухи о спасжилетах на пассажирах разбившегося Ту-154Минобороны РФ опровергло слухи о спасжилетах на пассажирах разбившегося Ту-154
В военном ведомстве назвали эти сообщения "постыдными инсинуациями"Подробнее
Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор "приморским партизанам"Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор "приморским партизанам"
Материалы дела направят на новое рассмотрение, несмотря на то, что ранее присяжные признали пятерых подсудимых невиновнымиПодробнее
Россияне подвели итоги 2016 годаРоссияне подвели итоги 2016 года
В опросе ВЦИОМ россияне назвали главное событие, политика года, а также лидеров рейтинга в спорте, кино, музыке, литературе и ТВПодробнее
ФСБ назвала основные версии крушения самолета Минобороны в Черном мореФСБ назвала основные версии крушения самолета Минобороны в Черном море
Подтверждений версии теракта не обнаружено, в Сочи самолет находился под охраной и не перевозил военных грузовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ушел из жизни Джордж Майкл9 фото
26 декабря
Ушел из жизни Джордж Майкл
Поисковые работы в районе крушения Ту-1549 фото
25 декабря
Поисковые работы в районе крушения Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
23 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПодняты останки около 80 жертв авиакатастрофы под СочиВ РоссииСвидетель сравнил падающий Ту-154 с мотоциклом на заднем колесеВ РоссииИсточник озвучил версию перегруза потерпевшего крушение Ту-154Экономика"Газпром" увеличил физическую загрузку газопровода OPAL до 80%
Турецким СМИ запретили писать о расследовании убийства посла РФ
Дело "приморских партизан" в третий раз рассмотрят присяжные
Трамп заявил о своей победе над Обамой в случае его участия в выборах
Омбудсмен Рады по правам человека посетит граждан Украины в колониях Симферополя
Свидетель сравнил падающий Ту-154 с мотоциклом на заднем колесе
Москалькова посетила в СИЗО Николаева двух задержанных СБУ российских военных
Трамп назвал ООН клубом для приятного времяпрепровождения
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи