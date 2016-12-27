Генпрокуратура проверит законность высказываний Рынски о крушении Ту-154

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура России намерена дать правовую оценку высказываниям блогера Божены Рынски, опубликованным в соцсетях в связи с гибелью журналистов НТВ на борту разбившегося над Черным морем самолета Ту-154, сообщил "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Запрос о проверке отправил член Общественной палаты Артем Кирьянов.

"Запрос будет рассмотрен в установленном порядке, как только мы получим соответствующие документы. Сообщению Божены Рынски, опубликованному в ее персональном аккаунте в Facebook, будет дана правовая оценка. Безусловно, в случае обнаружения признаков нарушения закона, мы примем все необходимые в данной ситуации меры реагирования", - сказал Куренной.

Ранее Божена Рынска написала пост, в котором крайне некорректно высказалась о гибели журналистов НТВ в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи. Позднее она сообщила, что ограничит доступ к некоторым записям в своем фейсбуке после вмешательства руководства социальной сети.

Между журналисткой и сотрудниками НТВ два года назад произошел конфликт, который закончился судебным разбирательством.