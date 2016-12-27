У задержанного из-за "Боярышника" замглавы иркутского Роспотребнадзора случился сердечный приступ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Кировский уд Иркутска во вторник не смог избрать меру пресечения заместителю руководителя регионального Роспотребнадзора Михаилу Лужнову, поскольку его не доставили доставили на заседание из изолятора временного содержания, сообщил "Интерфаксу" представитель суда.

Источник в правоохранительных органах региона уточнил агентству, что замглавы иркутского Роспотребнадзора госпитализирован с сердечным приступом. "Лужнов находится в больнице, куда он был доставлен с подозрением на сердечный приступ. Меру пресечения ему изберут после того, как он будет выписан из медучрежения", - сказал собеседник "Интерфакса".

Ранее сообщалось, что замглавы иркутского Роспотребнадзора Лужнов подозревается в халатности в связи с массовой гибелью жителей Иркутска от употребления косметического средства "Боярышник". По данным следствия, с мая в управление неоднократно сообщали о незаконной продаже на территории области спиртосодержащего "Боярышника", а также о введении запрета на его розничную продажу. Однако Лужнов не предпринял мер по проверке поступившей информации.

По данным Минздрава региона, от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске скончались 77 человек. В больницах остаются 16 отравившихся. Всего к настоящему времени по делу о массовых отравлениях в Иркутске задержаны 23 человека.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.