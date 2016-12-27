Иркутскую чиновницу заподозрили в халатности по делу об отравлении "Боярышником"

По данным СКР, замминистра имущественных отношений не расторгла договор с владельцем торговой точки, в которой продавалась эта спиртосодержащая жидкость

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова стала фигуранткой дела о халатности в рамках расследования массовой гибели местных жителей от отравления "Боярышником", сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, в ноябре 2016 года подчиненные передали Нефедовой дело, в котором говорилось о реализации алкогольной продукции в торговом павильоне. "В этой ситуации она имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого земельного участка от павильона. Однако вместо этого Нефедова подписала лишь очередное предупреждение", - сказала Петренко.

Это, по ее словам, привело к тому, что павильон продолжил работать, а в декабре текущего года в нем продавалась спиртосодержащая жидкость "Боярышник", ставшая причиной массовой гибели людей.

По данным Минздрава региона, от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске скончались 77 человек. В больницах остаются 16 отравившихся. Всего к настоящему времени по делу о массовых отравлениях в Иркутске задержаны 23 человека, в том числе заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Михаил Лужнов.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.