На определение причин катастрофы Ту-154 уйдет около двух недель

Ключевую роль для экспертов будут иметь данные параметрического самописца, который уже обнаружен

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Точные причины авиакатастрофы Ту-154 Минобороны РФ станут известны примерно через две недели, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Для установления причин крушения Ту-154 над Черным морем потребуется порядка двух недель. С поднятием на поверхность одного из самописцев, в данном случае наиболее ценного для специалистов, картина может проясниться чуть раньше", - сказал собеседник агентства.

По его словам, так называемый черный ящик с параметрическими характеристиками даст ответ на многие вопросы. "Расшифровав все эти данные, эксперты смогут установить причины авиакатастрофы", - отметил источник.

Второй черный ящик, сказал он, - речевой самописец, который записывает переговоры экипажа. "Опыт показывает, что эти записи мало чем помогают при исследовании причин аварии. Как правило, это эмоциональные высказывания и слова, которые звучат в критических ситуациях. Они важны при оценке правильности действий экипажа", - подчеркнул источник.

Касаясь сообщений со ссылкой на очевидцев о якобы неадекватных действиях пилотов, сильно задравших нос самолета, источник пояснил, что речь идет о попытке экипажа посадить воздушное судно на воду.

"Летчики, судя по всему, поняли, что самолет не может по каким-то причинам взлететь, и приняли решение совершить посадку на воду, и для этого стали задирать нос, чтобы плавно сеть на водную гладь. Но у них не было никаких шансов, поскольку самолет был слишком тяжел для этого", - сказал источник.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.