Шойгу поручил выделить 70 квартир ради восстановления ансамбля Александрова

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил выделить 70 квартир ансамблю имени Александрова, чтобы как можно скорее восстановить коллектив.

"Считаю необходимым принять решение о выделении в ближайшее время 70 квартир ансамблю Александрова для того, чтобы мы могли в самое ближайшее время восстановить коллектив, насколько это возможно, провести конкурс, отобрать лучших, чтобы они продолжали те традиции, которыми славен ансамбль Александрова, главный ансамбль вооруженных сил РФ", - сказал Шойгу в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он также отметил, что именем погибшего художественного руководителя ансамбля Александра Халилова будет названо военно-музыкальное училище. "Я думаю, что мы сделаем все для того, чтобы те традиции, которые были заложены им, были продолжены", - подчеркнул министр.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Все находившиеся на борту погибли.