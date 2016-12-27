Установлено местонахождение двух оставшихся черных ящиков Ту-154

Поднять найденные самописцы на поверхность планируется в ближайшее время

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Участники поисковой операции в акватории Черного моря установили местонахождение всех бортовых самописцев разбившегося Ту-154, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"Параметрический самописец поднят на поверхность и направлен в один из НИИ Минобороны для расшифровки. Найдены все ключевые элементы самолета, местонахождение еще двух бортовых самописцев установлено", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что в ближайшее время планируется операция по подъему найденных "черных ящиков" на поверхность. Они будут помещены на один из кораблей Минобороны и оперативно доставлены на берег для дальнейшей отправки на расшифровку в Москву.

По данным источника, самолет был оборудован тремя бортовыми самописцами, два из них располагались в хвостовой части самолета, и один спереди.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.