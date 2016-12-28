Результаты экспертизы уточнили число жертв отравления метанолом в Иркутске

От от отравления метиловым спиртом скончались 74 человека, еще трое умерли от других причин

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - По результатам судебно-медицинской экспертизы, скорректировано число жертв отравления метиловым спиртом в Иркутске, сообщила пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Шкурская.

"Завершена судебно-медицинская экспертиза всех 77 погибших, предположительно, от отравления суррогатным алкоголем. Подтверждено, что 74 человека скончались именно от отравления метиловым спиртом, еще трое - от других причин", - сказала Шкурская агентству "Интерфакс" в среду.

Она уточнила, что экспертиза подтвердила гибель от метилового отравления всех 46 человек, скончавшихся в больницах Иркутска.

"Корректировка коснулась только погибших, доставленных в бюро судебно-медицинской экспертизы с мест жительства. Установлено, что 28 из 31 погибли от отравления метанолом, остальные - от других причин", - пояснила пресс-секретарь.

По ее словам, в больницах города остается 11 человек, 26 выписаны в связи с улучшением здоровья, еще девять покинули медучреждения самостоятельно, отказавшись от лечения.

"Общее число погибших и пострадавших от отравления метанолом составляет 120 человек", - добавила представитель Минздрава региона.

Ранее сообщалось, что от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске пострадало 123 человека, из которых 77 погибло: в медучреждениях умерли 46 человек, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.