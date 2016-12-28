Фрагменты рухнувшего в море Ту-154 доставят на Таганрогский завод для экспертизы

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники авиационного ремонтного завода в Таганроге Ростовской области намерены провести экспертизу разбившегося близ Сочи самолета Ту-154 и установить причины катастрофы. Об этом сообщил "Интерфаксу" сотрудник таганрогского авиаремонтного завода № 325 в среду.

Он отметил, что такую же экспертизу сотрудники проводили и после крушения самолета А-320, разбившегося в Сочи в 2006 году.

"Фрагменты самолета Ту-154 доставят на Таганрогский авиационный завод для экспертизы, пока их собирают", - подчеркнул собеседник. По его словам, в настоящее время фрагменты самолета свозят в ангар старого сочинского аэропорта.

"В ангарах проводят специальную обработку, сушку фрагментов", - отметил сотрудник завода.

Утром 25 декабря после взлета из аэропорта Адлер потерпел крушение военно-транспортный самолет, который направлялся в Сирию. Погибли 92 человека.