В России Крушение Ту-154 в Черном море

Глава Минтранса признал факт нештатной работы техники перед крушением Ту-154

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Первые официальные выводы о причинах катастрофы должны появиться в январе

Глава Минтранса признал факт нештатной работы техники перед крушением Ту-154
Министр транспорта РФ Максим Соколов (на первом плане)
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Эксперты планируют сделать первые выводы о причинах катастрофы самолета Ту-154 в районе Сочи в январе следующего года, сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов. Однако уже сейчас можно говорить о том, что перед крушением имела место нештатная работа техники.

"Очевидно, что (перед крушением - ИФ) была нештатная работа техники (самолета - ИФ). Чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия", - сказал министр.

Он подчеркнул, что окончательные выводы о причинах катастрофы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев. Пока на первый план выходят работы по процедуре опознания тел погибших.

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"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что основное опознание будет происходить через обязательную генетическую экспертизу останков тел. Для этого при содействии Минобороны РФ нашими медиками уже взяты у всех родственников погибших необходимые биологические материалы", - сказал Соколов. По его словам, эта экспертиза уже началась.

Глава Минтранса особо отметил, что, несмотря на появляющуюся в СМИ информацию о причинах катастрофы Ту-154, окончательные выводы должны быть сделаны после скрупулезного анализа и проведения всех необходимых экспертиз.

"На данный момент, что касается конструктивных частей элементов самолета - двигателей, шасси, других агрегатов - в основном они получены, и происходит их выкладка на берегу", - сказал Соколов.

Человеческий и технический факторы

Накануне источник "Интерфакса" в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС сообщил, что крушение Ту-154 под Сочи могла произойти из-за совокупности человеческого фактора и технической неисправности.

"Предварительно, данные параметрического самописца свидетельствуют о некорректной работе механизма впуска-выпуска закрылков во время набора высоты. Одновременно есть основания предполагать, что летный экипаж в критической ситуации мог, не до конца оценив ситуацию, допустить ошибки в принятии решений, что в совокупности потенциально могло спровоцировать катастрофу", - сказал источник.

Днем ранее источник "Интерфакса" сообщал, что специалисты центра ВВС Минобороны провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета, и он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной.

Незадолго до этого другой источник агентства сообщил, что самолет, по предварительным данным, потерпел крушение из-за "сваливания" при недостаточной для взлета подъемной силе крыла. По его словам, закрылки Ту-154 сработали рассогласованно, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, и скорость не была достаточной для набора высоты. Причина, по которой закрылки могли сработать нештатно, пока не установлена.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Все находившиеся на его борту погибли.

Теги: Ту-154, Минобороны, Сочи, Минтранс, Максим Соколов
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