Глава Минтранса признал факт нештатной работы техники перед крушением Ту-154

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Эксперты планируют сделать первые выводы о причинах катастрофы самолета Ту-154 в районе Сочи в январе следующего года, сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов. Однако уже сейчас можно говорить о том, что перед крушением имела место нештатная работа техники.

"Очевидно, что (перед крушением - ИФ) была нештатная работа техники (самолета - ИФ). Чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия", - сказал министр.

Он подчеркнул, что окончательные выводы о причинах катастрофы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев. Пока на первый план выходят работы по процедуре опознания тел погибших.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что основное опознание будет происходить через обязательную генетическую экспертизу останков тел. Для этого при содействии Минобороны РФ нашими медиками уже взяты у всех родственников погибших необходимые биологические материалы", - сказал Соколов. По его словам, эта экспертиза уже началась.

Глава Минтранса особо отметил, что, несмотря на появляющуюся в СМИ информацию о причинах катастрофы Ту-154, окончательные выводы должны быть сделаны после скрупулезного анализа и проведения всех необходимых экспертиз.

"На данный момент, что касается конструктивных частей элементов самолета - двигателей, шасси, других агрегатов - в основном они получены, и происходит их выкладка на берегу", - сказал Соколов.

Человеческий и технический факторы

Накануне источник "Интерфакса" в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС сообщил, что крушение Ту-154 под Сочи могла произойти из-за совокупности человеческого фактора и технической неисправности.

"Предварительно, данные параметрического самописца свидетельствуют о некорректной работе механизма впуска-выпуска закрылков во время набора высоты. Одновременно есть основания предполагать, что летный экипаж в критической ситуации мог, не до конца оценив ситуацию, допустить ошибки в принятии решений, что в совокупности потенциально могло спровоцировать катастрофу", - сказал источник.

Днем ранее источник "Интерфакса" сообщал, что специалисты центра ВВС Минобороны провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета, и он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной.

Незадолго до этого другой источник агентства сообщил, что самолет, по предварительным данным, потерпел крушение из-за "сваливания" при недостаточной для взлета подъемной силе крыла. По его словам, закрылки Ту-154 сработали рассогласованно, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, и скорость не была достаточной для набора высоты. Причина, по которой закрылки могли сработать нештатно, пока не установлена.