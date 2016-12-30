Главные новости
В миреПутин пообещал не высылать американских дипломатовВ миреВыдворяемым из США дипломатам РФ придется встречать новый год в самолетеВ РоссииРасследование катастрофы Ту-154 не смогло найти признаков теракта
В России

Киркорову отказали в возбуждении уголовного дела на Маруани

Полиция не нашла признаков состава преступления в действиях французского музыканта

Киркорову отказали в возбуждении уголовного дела на Маруани
Певец Филипп Киркоров
Фото: ТАСС, Дмитрий Серебряков

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Полиция отказала в возбуждении уголовного дела о вымогательстве на французского музыканта Дидье Маруани по заявлению Филиппа Киркорова, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе столичного главка полиции "Интерфаксу" подтвердили эту информацию.

"29 ноября текущего года в полицию обратился певец с заявлением о вымогательстве денежных средств и распространении в отношении него порочащей информации, на основании которого проведены проверочные мероприятия в соответствии со ст.145 УПК РФ", - сказал сотрудник пресс-службы.

В ходе проверки было установлено, что "в действиях лиц, указанных заявителем, отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ "Вымогательство", добавили в полиции.

"Кроме того, тем же решением установлено отсутствие в действиях заявителя состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос", поскольку с учетом установленных в ходе проверки обстоятельств, последний субъективно воспринимал сложившуюся ситуацию касаемо распространенных в СМИ сведений о плагиате и финансовом урегулировании спорного вопроса", - сказал сотрудник пресс-службы.

Теги: Дидье Маруани, Филипп Киркоров
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
МИД РФ предложил Путину выслать 35 американских дипломатовМИД РФ предложил Путину выслать 35 американских дипломатов
Накануне США ввели новые санкции против России, в том числе против дипломатов РФ, из-за кибератак, в которых Вашингтон обвиняет МосквуПодробнее
В МИД РФ опровергли закрытие англо-американской школы в МосквеВ МИД РФ опровергли закрытие англо-американской школы в Москве
Ранее телеканал CNN сообщил, что из-за введенных Вашингтоном санкций российские власти решили закрыть школу, где обучаются дети дипломатов из англоязычных странПодробнее
Расследование катастрофы Ту-154 не смогло найти признаков терактаРасследование катастрофы Ту-154 не смогло найти признаков теракта
Данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, не оставляют оснований для дальнейшей проработки версии, которую можно квалифицировать как теракт, сообщил источникПодробнее
Facebook стал лидером среди соцсетей по упоминаемости в СМИFacebook стал лидером среди соцсетей по упоминаемости в СМИ
По итогам 2016 года "Вконтакте" поднялась с третьего на второе местоПодробнее
Главный нарколог России дал рекомендации перепившим в новогоднюю ночьГлавный нарколог России дал рекомендации перепившим в новогоднюю ночь
Евгений Брюн посоветовал россиянам как можно меньше пить и не похмеляться Подробнее
Минздрав предложил за пьяное вождение ставить на учет в наркодиспансер с 2017 г.Минздрав предложил за пьяное вождение ставить на учет в наркодиспансер с 2017 г.
Законопроект в настоящее время рассматривается в правительствеПодробнее
Ту-154 перед катастрофой находился в воздухе 70 секундТу-154 перед катастрофой находился в воздухе 70 секунд
Нештатная ситуация на борту развивалась в течение 10 секундПодробнее
Рейтинг одобрения работы Путина достиг годового максимумаРейтинг одобрения работы Путина достиг годового максимума
Показатель поднялся до 86,8%Подробнее
Глава Минтранса признал факт нештатной работы техники перед крушением Ту-154Глава Минтранса признал факт нештатной работы техники перед крушением Ту-154
Первые официальные выводы о причинах катастрофы должны появиться в январеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Предновогодние фото недели10 фото
30 декабря
Предновогодние фото недели
Цитаты года12 фото
29 декабря
Цитаты года
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Все фотогалереи
Цитата дня

Всегда нужно помнить: я отравился сознательно нервным ядом, и, наверное, должен остаться в постели, снизить свою активность

Главный нарколог Евгений Брюн о потреблении алкоголя в новогоднюю ночь

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПутин пообещал не высылать американских дипломатовВ миреВыдворяемым из США дипломатам РФ придется встречать новый год в самолетеВ РоссииРасследование катастрофы Ту-154 не смогло найти признаков терактаВ РоссииВ МИД РФ опровергли закрытие англо-американской школы в Москве
МИД РФ рассказал о высланных из США российских дипломатах
Фотохроника 30 декабря
Киркорову отказали в возбуждении уголовного дела на Маруани
Путин поздравил Трампа с Новым годом и Рождеством
FIS отклонила апелляции шести российских лыжников на отстранение от соревнований
Российских дипломатов и членов их семей вывезут из США спецбортом
В Великобритании из-за изменений климата сократилось число бабочек и шмелей
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи