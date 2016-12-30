Путин пообещал не высылать американских дипломатов

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о направленном Путину предложении выслать 35 американских дипломатов из России в качестве ответной меры на аналогичные действия Вашингтона

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назвал действия администрации США провокационными, однако подчеркнул, что Россия не будет опускаться до уровня "кухонной дипломатии" и не станет принимать ответные меры в виде высылки дипломатов США и ограничения их доступа к местам отдыха.

"Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники", - говорится в заявлении Путина, распространенном пресс-службой Кремля.

"Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Трампа", - подчеркивает президент РФ.

Ранее в пятницу глава МИД Сергей Лавров заявил о направленном Путину предложении выслать 35 американских дипломатов из России в качестве ответной меры на аналогичные действия Вашингтона.

"Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность - это закон дипломатии в международных отношений, поэтому российский МИД совместно с нашими коллегами из других ведомств внес предложения на рассмотрение президента РФ о том, чтобы объявить персонами нон-грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из Генерального консульства США в Санкт-Петербурге", - сказал Лавров в специальном заявлении, поступившем в "Интерфакс".

Санкции за кибератаки

Накануне Минфин США объявил о введении санкций в отношении шести физических лиц и пяти ведомств и организаций. В перечень, в частности, вошел ряд руководителей Главного управления Генштаба РФ - глава ГРУ Игорь Коробов, а также Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов.

ГРУ и ФСБ также значатся как объекты санкций разделе "компании и ведомства". Кроме них перечислены ООО "Специальный технологический центр" (Санкт-Петербург), организация "ЦОР Секьюрити" (Москва), НКО "Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных" (Москва). Среди физических лиц также фигурируют россияне Алексей Белан и Евгений Богачев.

Белан входил в пятерку самых разыскиваемых хакеров, опубликованную ФБР в 2013 году. За информацию о нем бюро предлагало $100 тыс. В 2012 - 2013 годах Белан проник в сети трех крупных американских онлайн-магазинов и похитил базы с личными данными миллионов пользователей. Украденную информацию он выставил на продажу.