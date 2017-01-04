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В Сирии при поддержке ВКС России уничтожили 35 тысяч боевиков

Как отметили в Минобороны РФ, в их числе - 204 полевых командира

В Сирии при поддержке ВКС России уничтожили 35 тысяч боевиков
Российские штурмовики Су-25
Фото: Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - 35 тыс. боевиков и полторы тысячи единиц военной техники уничтожено в Сирии при поддержке воздушно-космических сил России, сообщили в среду в Минобороны РФ.

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"Ликвидировано 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, полторы тысячи единиц военной техники террористов, 35 тысяч боевиков, в их числе - 204 полевых командира", - рассказали в военном ведомстве.

По его данным, при поддержке ВКС РФ от боевиков освобождено 12 тыс. 360 квадратных километров территории Сирии и 499 населенных пунктов. "У бандформирований изъято 448 танков и других боевых бронированных машин", - сообщили в Минобороны.

Как сообщили в ведомстве, у боевиков Сирии изъято 57 реактивных систем залпового огня и 418 самодельных реактивных систем залпового огня, 410 минометов и более 28 тыс. единиц стрелкового оружия.

"Очищено и обезврежено 26 тыс. 853 взрывоопасных предметов на 1 тыс. 420 гектарах, - сказали в Минобороны РФ. - В Сирию доставлено и переданы местному населению десятки тысяч тонн гуманитарной помощи, медикаментов и предметов первой необходимости".

Теги: Сирия
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