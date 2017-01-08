В ночь на воскресенье в Подмосковье были зафиксированы 36-градусные морозы

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Температура воздуха в подмосковном Клину в ночь на воскресенье опустилась до минус 35,9 градуса, сообщает Гидрометцентр России.
Аномальные морозы также отмечались в Дмитрове и Волоколамске - минус 33,8 градуса.
По данным синоптиков, в Москве было несколько теплее, чем в рождественскую ночь. Так, на ВДНХ ночью подморозило до минус 27,7 градуса, в Тушино - до минус 27,9 градуса.
Ранее метеорологи признали рождественскую ночь 2017 года в Москве самой холодной с начала века. В черте города 7 января подморозило до минус 29,9 градуса, в Подмосковье - до минус 33,4 градуса.
По данным Гидрометцентра, москвичей и жителей Подмосковья ждет еще одна очень холодная ночь с температурами от 26 до 30 градусов, а затем начнется потепление.