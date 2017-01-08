В ближайшие сутки в Нижегородской области похолодает до -40 градусов

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Аномально холодная погода - порядка -40 градусов - ожидает жителей Нижегородской области в ближайшие сутки, сообщило в воскресенье вечером региональное управление МЧС РФ.

"По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", ночью и в первой половине дня 9 января в центральных и северных районах Нижегородской области и Нижнем Новгороде ожидается мороз - 30...-35, местами сильные -40...-41", - говорится в сообщении.

В связи с этим спасатели не исключают возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с коммунальными авариями, а также увеличения количества пожаров.

"Возможно увеличение случаев общего переохлаждения и обморожения среди населения", - говорится в сообщении.

В свою очередь, министерство образования Нижегородской области в связи с аномально холодной погодой рекомендовало родителям оставить детей дома, несмотря на то, что учебные заведения будут работать в обычном режиме.

В настоящее время уличные термометры в Нижнем Новгороде показывают минус 32 градуса.