В нескольких регионах Урала дети не пошли в школу из-за аномальных морозов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Школы нескольких городов Уральского федерального округа в понедельник отменили занятия из-за сильных морозов.

В частности, в Челябинске, где утром в понедельник было минус 30 градусов, отменили учебные занятия с первого по одиннадцатый класс первой смены, во вторую смену не будут учиться школьники 1-7 классов, сообщается на сайте горадминистрации.

В Кургане из-за 30-градусного мороза в понедельник в первую смену полностью отменены занятия, во вторую - у школьников 1-9 классов, сообщается на сайте муниципалитета.

"В большинстве школ Тюмени еще продолжаются каникулы, однако в некоторых учебных заведениях занятия должны были начаться в понедельник, но из-за 35-градусного мороза уроки в этих школах сегодня отменены с первого по одиннадцатый класс", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского департамента образования.

В Тобольске, где утром в понедельник столбик термометра опустился до -36 градусов, также отменены занятия в тех школах города, где 9 января уже закончились каникулы.

Еще в трех городах Тюменской области - Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске, где утром было от 30 до 35 градусов ниже нуля, в понедельник у школьников еще продолжаются зимние каникулы.

Также каникулы продолжаются в школах Ханты-Мансийска, Свердловской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.