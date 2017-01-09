Потепление придет в европейскую часть России 10 января

По словам директора Гидрометцентра РФ, днем во вторник температура составит 10-12 градусов мороза и продолжит повышаться в течение недели

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Сильные морозы уйдут из европейской части России 10 января, к Новому году по старому стилю температурный фон будет выше нормы на 5 градусов, сообщил "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С удовольствием хочу обрадовать и редакцию, и всех москвичей: морозы сегодняшней ночью заканчиваются", - сказал Вильфанд агентству в понедельник.

По его словам, ночью будет еще холодно, 17-19 градусов ниже нуля, до -34 градусов на северо-востоке и юго-востоке области. "Но днем во вторник уже минус 10-12, причем с утра к вечеру температура будет существенно повышаться. А дальше наступает период комфортной погоды, мягкой, но в то же время морозной", - отметил он.

Как сказал Вильфанд, 11-12 января ожидается минус 6-8 градусов, возможен небольшой снег. В пятницу атмосферное давление понизится и температура поднимется еще выше, днем от -1 до -6, а в ночь на субботу, 14 января, в которую в России отмечают Новый год по старому стилю, - от минус 3 до минус 7. В субботу днем от -1 до -5, отклонение от нормы составит +5 градусов.

Метеоролог сообщил, что морозы на январских каникулах были связаны с двумя факторами - выхолаживанием земли из-за антициклона и затоком холодного воздуха с Арктики. Самая низкая температура за прошедшие дни отмечалась в Клину в ночь с 7 на 8 января - минус 36,2 градуса. "Рекордов не побили, но мороз лютовал", - отметил Вильфанд.

В воскресенье и в ночь на понедельник в Москве и области отклонение от нормы составило минус 18 градусов.