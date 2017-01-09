Суд оставил под стражей двух фигурантов дела о "Боярышнике"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Иркутский областной суд оставил в силе решения Ленинского районного суда Иркутска об избрании меры трем задержанным по делу о массовом отравлении спиртосодержащей жидкостью "Боярышник" с метанолом.
"Сегодня облсуд в апелляционном порядке рассмотрел жалобы адвокатов на меру пресечения в виде заключения под стражу двум фигурантам дела - индивидуальному предпринимателю и водителю-экспедитору, которые, по версии следствия, поставляли "Боярышник". Оба решения Ленинского райсуда оставлены без изменения", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель облсуда в понедельник.
Кроме того, по его словам, облсуд согласился с отказом районного суда удовлетворить ходатайства следователя об аресте женщины-продавца киоска, где торговали "Боярышником".
"Апелляционное представление прокуратуры, поступившее на данное решение, оставлено без удовлетворения", - сказал представитель облсуда. Он уточнил, что пожилая женщина, имеющая проблемы со здоровьем, находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что по делу о массовых отравлениях в Иркутске задержаны 22 человека. Восьми из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девять находятся под домашним арестом, пять - на подписке о невыезде. Среди задержанных - заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов, которого 30 декабря Кировский райсуд Иркутска отказался арестовать после госпитализации с сердечным приступом.
Кроме того, в отдельное производство выделено дело о халатности, возбужденное в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. 29 декабря она была госпитализирована с гипертоническим кризом. Чиновница находится на подписке о невыезде, в суде находится ходатайство следствия об отстранении ее от должности, рассмотрение назначено на 10 января.
Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт. По данным Минздрава региона, всего от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске пострадали 123 человека, из них 76 скончались.