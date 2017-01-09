Суд оставил под стражей двух фигурантов дела о "Боярышнике"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Иркутский областной суд оставил в силе решения Ленинского районного суда Иркутска об избрании меры трем задержанным по делу о массовом отравлении спиртосодержащей жидкостью "Боярышник" с метанолом.

"Сегодня облсуд в апелляционном порядке рассмотрел жалобы адвокатов на меру пресечения в виде заключения под стражу двум фигурантам дела - индивидуальному предпринимателю и водителю-экспедитору, которые, по версии следствия, поставляли "Боярышник". Оба решения Ленинского райсуда оставлены без изменения", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель облсуда в понедельник.

Кроме того, по его словам, облсуд согласился с отказом районного суда удовлетворить ходатайства следователя об аресте женщины-продавца киоска, где торговали "Боярышником".

"Апелляционное представление прокуратуры, поступившее на данное решение, оставлено без удовлетворения", - сказал представитель облсуда. Он уточнил, что пожилая женщина, имеющая проблемы со здоровьем, находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что по делу о массовых отравлениях в Иркутске задержаны 22 человека. Восьми из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девять находятся под домашним арестом, пять - на подписке о невыезде. Среди задержанных - заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов, которого 30 декабря Кировский райсуд Иркутска отказался арестовать после госпитализации с сердечным приступом.

Кроме того, в отдельное производство выделено дело о халатности, возбужденное в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. 29 декабря она была госпитализирована с гипертоническим кризом. Чиновница находится на подписке о невыезде, в суде находится ходатайство следствия об отстранении ее от должности, рассмотрение назначено на 10 января.