В Ингушетии арестовали одного из подозреваемых в убийстве журналиста Кокурхоева

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Суд в Ингушетии арестовал на два месяца 60-летнего жителя села Нестеровское Руслана Джамалдинова, подозреваемого в совершении убийства пресс-секретаря администрации Сунженского района, журналиста Амерхана Кокурхоева. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в СУ СКР по региону в понедельник.

"По ходатайству следователя Сунженский районный суд избрал для задержанного в качестве меры пресечения содержание под стражей сроком на два месяца. Руслану Джамалдинову предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 "Убийство" УК РФ", - сказал собеседник агентства.

Комментарий Евкурова

Как сообщили агентству в пресс-службе руководителя региона, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в понедельник в ходе совещания с силовиками в Магасе заявил о необходимости признать убийство Кокурхоева преступлением, совершенным группой лиц.

"МВД и Совет безопасности республики должны дать правовую оценку ситуации вокруг убийства журналиста Амерхана Кокурхоева. Это преступление, совершенное группой лиц - отцом и сыном, которые вместе скрылись с места происшествия", - сказал Евкуров. Глава республики отметил, что если 60-летний отец взял всю вину на себя, то это не спасает ни его, ни сына.

"Думаю, что они оба должны быть осуждены строго в рамках закона. Сына объявили в международный розыск. Необходимо вести его поиски совместно с правоохранителями соседних регионов. Заодно проверьте информацию о наличии у разыскиваемого двух паспортов с разными фамилиями - один на Джамалдинова, другой на Котиева. Нельзя это оставлять без внимания", - сказал глава региона.

По его словам, семья Джамалдиновых была известна своей скандальностью и ранее вступала в конфликты с сельчанами, но почему-то жестких мер в отношении нарушителей не принималось.

"Убийство журналиста - это сигнал. Нужно дать оценку деятельности РОВД, главы села, участкового уполномоченного полиции. Оказывается, семья Джамалдиновых держала в напряжении всю улицу, почему-то ответственные должностные лица, общественность не реагировали жестким образом на её попытки развязать конфликт. Надо было показывать, что власть на местах не допустит такой ситуации", - подчеркнул ингушский лидер.

Обстоятельства преступления

1 января 2017 года около 15 часов журналист, пресс-секретарь администрации Сунженского района Амерхан Кокурхоев был доставлен в хирургическое отделение Сунженской центральной районной больницы №1 с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки, где скончался, не приходя в сознание.

Преступление произошло в селе Нестеровское. По факту ЧП СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье "убийство" УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов считаю, что смертельное ножевое ранение журналисту нанес 26-летний Ризван Котиев, проживающий на одной с ним улице, в ходе возникшей драки на почве личных неприязненных отношений. После совершения преступления злоумышленник скрылся с места происшествия вместе со своим отцом Джамалдиновым.

Накануне глава республики Евкуров призвал родных убийцы ингушского журналиста склонить его к явке с повинной.

5 января появилась информация о задержании 60-летнего жителя села Нестеровское Джамалдинова по подозрению в совершении убийства. В ходе допроса Джамалдинов заявил, что это он нанес смертельное ножевое ранение журналисту Кокурхоеву, а не его сын Котиев. В пресс-службе МВД по региону уточнили, что Джамалдинов явился в отдел полиции с повинной после призыва в соцсетях главы Ингушетии. Ранее Джамалдинов был объявлен в розыск вместе с сыном Котиевым по подозрению в совершении убийства.

Как сообщало СУ СКР по республике, несмотря на признательные показания задержанного, расследование уголовного дела по факту убийства продолжается.